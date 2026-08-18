Про це пише Onet.

Як Туск відреагував на інцидент у Бидгощі?

Дональд Туск публічно звернувся до чоловіка та жінки, яких розшукували після нападу на двох українських дітей у Бидгощі. Він заявив, що був вражений інформацією про агресію щодо 12-річного хлопчика та його 14-річної сестри.

Незалежно від того, що дехто думає про Україну, ми знаємо про останні події, ми знаємо, що не все – ані з української, ані з польської сторони – гаразд, ми це усвідомлюємо, але напад на дітей – це антипольська дія,

– заявив польський прем'єр.

За його словами, Польща завжди пишалася тим, як ставиться до власних дітей та дітей, які шукають у країні прихистку.

Глава польського уряду також звернувся безпосередньо до двох дорослих, яких підозрюють у нападі.

Цих двох "сміливих" громадян, які напали на 12-річну та 14-річну дитину, розшукують. У мене для них є повідомлення. До кінця тижня вас затримають. Для вас буде набагато краще, можете запитати знайомого юриста, якщо ви звернетеся до поліції ще сьогодні. Ваша ситуація буде набагато гіршою, коли наприкінці тижня, після затримання, ви будете відповідати за те, що зробили,

– наголосив польський прем'єр.

Нагадаємо, інцидент стався 14 серпня на дитячому майданчику поблизу залізничного вокзалу в Бидгощі. Двоє дорослих напали на 14-річну дівчинку та її 12-річного брата.

За даними українського консульства, причиною агресії могло стати те, що діти розмовляли між собою українською мовою. Нападники, за повідомленнями, викручували дітям руки, ламали їхні іграшки, погрожували та ображали їх.

Польська поліція повідомляла про затримання 46-річної жінки та 34-річного чоловіка, які можуть бути причетні до інциденту. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.