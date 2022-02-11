Нападение на Украину может начаться в любой день и скорее всего – с воздуха, – Белый дом

Джейк Салливан – советник Джо Байдена – заявил, что вторжение России в Украину может произойти 20 февраля. В то же время в Белом доме до сих пор не уверены, что Владимир Путин принял окончательное решение.

По словам Салливана, российское вторжение может начаться в любой момент. В частности, во время Олимпиады в Пекине.

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Советник президента США подчеркнул, что вторжение в Украину, очевидно, начнется с воздушной атаки. По словам Салливана, пострадать могут люди, независимо от их национальности.

Вторжение может принимать различные формы, одной из которых является стремительное наступление на город Киев. Это возможная линия атаки, которую могут выбрать российские войска,

– подчеркнул Салливан.

Блинкен о возможности вторжения

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент. Если страна-агрессор решится на такой шаг, ее не остановит даже проведение Олимпийских игр.

По словам Блинкена, вторжение может начаться в любое время. Это никак не зависит от проведения соревнований в Пекине.

Госсекретарь США подчеркнул, что в США продолжают наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации.

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