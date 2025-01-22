"Врывается терпение": Шольц отреагировал на нападение с ножом на группу детсада в Баварии

Канцлер Германии выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения с ножом в Баварии. Олаф Шольц заявил, что пришло время положить конец подобным инцидентам с участием людей, которые приехали в Германию просить убежища.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление, которое Шольц опубликовал в своем X (ранее твитер).

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Шольц отреагировал на нападение с ножом в Баварии

Шольц назвал инцидент в Ашаффенбурге "невероятным актом террора". Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Но этого недостаточно: я устал от того, что в нашей стране каждые несколько недель происходят такие акты насилия, совершенные лицами, которые приехали сюда искать убежища. Здесь не должно быть места неуместной толерантности. Соответствующие органы должны хорошо поработать и разобраться, почему нападающий вообще до сих пор находился в Германии,

– заявил Олаф Шольц.

"После этого должны быть немедленные действия. Разговоров уже не достаточно", – добавил канцлер.

Напомним, что нападение произошло около полудня 22 января посреди парка в центре города. Нападающий нанес смертельные ранения двум людям. В комментарии СМИ правоохранители отметили, что инцидент с большой вероятностью не был терактом.

Впоследствии стало известно, что погибшие – 41-летний мужчина и двухлетний мальчик. Еще двое пострадавших были госпитализированы с серьезными ранениями.

Согласно данным СМИ, задержан подозреваемый – 28-летний выходец из Афганистана. Он проживал в приюте для беженцев и имел проблемы с ментальным здоровьем.

Добавим, что издание BR 24 писало, что по словам министра внутренних дел земли Бавария Йоахима Херрманна, подозреваемый "внезапно и намеренно" напал с кухонным ножом на группу детского сада.