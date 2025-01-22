Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву, яку Шольц опублікував у своєму X (раніше твітер).

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Шольц відреагував на напад з ножем у Баварії

Шольц назвав інцидент в Ашаффенбурзі "неймовірним актом терору". Він висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим.

Та цього недостатньо: я втомився від того, що у нашій країні кожні кілька тижнів стаються такі акти насильства, скоєні особами, які приїхали сюди шукати прихистку. Тут не має бути місця недоречній толерантності. Відповідні органи мають добре попрацювати і розібратись, чому нападник взагалі досі перебував у Німеччині,

– заявив Олаф Шольц.

"Після того мають бути негайні дії. Розмов вже не достатньо", – додав канцлер.

Нагадаємо, що напад стався близько опівдня 22 січня посеред парку в центрі міста. Нападник завдав смертельних поранень двом людям. У коментарі ЗМІ правоохоронці зазначили, що інцидент із великою ймовірністю не був терактом.

Згодом стало відомо, що загиблі – 41-річний чоловік і дворічний хлопчик. Ще двоє постраждалих госпіталізували із серйозними пораненнями.

Відповідно до даних ЗМІ, затриманий підозрюваний – 28-річний виходець з Афганістану. Він проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров'ям.