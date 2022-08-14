В Иерусалиме неизвестный обстрелял автобус у Стены плача: по меньшей мере 7 раненых, нападавший скрылся

В Иерусалиме 13 августа произошел теракт – неизвестный расстрелял автобус у Стены плача. Известно, что ранения получили по меньшей мере 7 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Подозреваемый дождался, пока автобус остановится у Старого города Иерусалима, после чего открыл огонь . В настоящее время правоохранители ищут злоумышленника.

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Возле Стены плача неизвестный обстрелял автобус

В результате вероятного теракта недалеко от Стены плача в Иерусалиме пострадали по меньшей мере 7 человек, в том числе двое – серьезно. Среди пострадавших есть 35-летняя беременная.

Согласно информации службы скорой помощи Magen David Adom (MDA), стреляли в автобус на дороге у Стены плача, а также на автостоянке у гробницы царя Давида, недалеко от Сионских ворот Старого города.

Вероятный преступник дождался прибытия автобуса и выстрелил, когда пассажиры садились. После этого злоумышленник скрылся.

Автобус был полон, забит. Я остановился на автобусной остановке у гробницы царя Давида, а потом услышал стрельбу, люди начали кричать, люди пострадали внутри автобуса,

– рассказал водитель Даниэль Каниевский.

По словам водителя, он хотел уехать, но не смог, ведь пассажиры помогали женщине в инвалидной коляске сесть в автобус, а опущенный пандус блокировал дверь от закрытия.

"Я ждал пол часа, прежде чем пришел автобус. Услышал 3 выстрела, заскочил в автобус и лег вместе со всеми. Я сразу понял, что это теракт, потом раздались крики ужаса. Кто-то вызвал полицию. Я увидел двух пожилых людей на земле и двоих молодых людей, получивших ранение в плечо", – рассказал очевидец Авраам Дойч.

Смотрите фото с места происшествия / Фото The Times of Israel

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Пострадавшие попали в больницу

В MDA сообщили, что медики оказали помощь двум людям, получившим серьезные ранения, а также пяти другим, находившимся в состоянии легкой и средней тяжести. Всех пострадавших отвезли в больницы Иерусалима.

В одном из медицинских центров сообщили, что в них после теракта прибыли пятеро пострадавших:

двое находились в тяжелом состоянии,

один – в состоянии средней тяжести,

двое получили легкие травмы.

В свою очередь, в госпиталь Hadassah Mount Scopus прибыли два человека с огнестрельными ранениями. Их осмотрели врачи. Еще 4 человека обратились за помощью из-за острого стресса после стрельбы.

Сообщается, что вероятные нападавшие скрылись с места происшествия в направлении соседнего района Восточного Иерусалима Сильван. В полиции сообщили, что рассматривают этот инцидент как теракт.

"Большое количество полицейских сил прибыло на место происшествия и начало принимать меры по охране территории, расследованию дела и поискам сбежавшего подозреваемого", - отметили в полиции.

После нападения правоохранители огородили территорию и ненадолго не разрешали верующим входить и выходить с территории Стены плача. Согласно сообщениям палестинских СМИ, офицеры прибыли в Сильван, чтобы обыскать территорию в поисках вероятных вооруженных нападающих.

Палестинская террористическая группировка ХАМАС, управляющая Сектором Газы, мгновенно оценила нападение, назвав его "героическим". Террористы заявили, что это "естественный ответ на ежедневные преступления оккупации против народа, страны и основных мусульманских и христианских мест".

Смотрите видео с места теракта:

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