Об этом пишет Onet.

Какое заявление сделал священник после нападения?

Через два дня после нападения отец Адриан вышел к верующим с перевязанными головой и рукой, а также с синяками на лице. Во время проповеди он заявил, что прощает нападавшего, и сказал, что делает это также от имени погибшего отца Станислава.

Священник призвал молиться за погибшего, других пострадавших, в частности за отца Марека, который находится в больнице, а также за самого нападавшего.

Эта молитва нужна ему больше всего,

– подчеркнул Адриан, призвав верующих простить нападавшего.

Отдельно священник обратился к польской общине с просьбой не позволять гражданству нападавшего влиять на отношение ко всем украинцам.

Я также хотел бы попросить вас не обвинять народ, из которого есть нападавший. [...] Зло совершил конкретный человек, который несет ответственность за свои действия,

– сказал он.

Напомним, атака на территории монастыря сестер-бенедиктинок в польском Ярославе произошла утром 24 сентября. В результате атаки погиб священник, еще 5 человек получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего и пострадавшим и подчеркнул, что виновный должен понести ответственность. В то же время посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что, по предварительным данным, трагедия не имеет национальной подоплеки.

По данным польских СМИ, подозреваемый, который несколько лет проживал в Германии, в тот день пытался вернуться в Украину, однако из-за отсутствия страховки его автомобиль эвакуировали в Ярослав, куда он отправился вслед за машиной. После этого мужчина прибыл в монастырь, где совершил нападение с ножом, а впоследствии пытался нанести вред себе.

Психиатрическое обследование выявило у украинца признаки острого полиморфного психотического расстройства, поэтому его состояние не позволяло провести допрос. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, однако он будет находиться под арестом в больнице.