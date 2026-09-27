Про це пише Onet.

Яку заяву зробив священник після нападу?

Через два дні після нападу отець Адріан вийшов до вірян із перев'язаними головою та рукою, а також із синцями на обличчі. Під час проповіді він заявив, що пробачає нападника, і сказав, що робить це також від імені загиблого отця Станіслава.

Священник закликав молитися за загиблого, інших постраждалих, зокрема отця Марека, який перебуває в лікарні, а також за самого нападника.

Ця молитва потрібна йому найбільше,

– наголосив Адріан, закликавши вірян пробачити нападникові.

Окремо священник звернувся до польської громади із проханням не дозволяти громадянству нападника впливати на ставлення до всіх українців.

Я також хотів би попросити вас не звинувачувати народ, з якого є опрацець. [...] Зло скоїла конкретна людина, яка несе відповідальність за свої дії,

– сказав він.

Нагадаємо, напад на території монастиря сестер-бенедиктинок у польському Ярославі стався вранці 24 вересня. Унаслідок атаки загинув священник, ще 5 людей отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого та постраждалим і наголосив, що винний має понести відповідальність. Водночас посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що, за попередніми даними, трагедія не має національного підґрунтя.

За даними польських медіа, підозрюваний, який кілька років проживав у Німеччині, того дня намагався повернутися до України, однак через відсутність страховки його автомобіль евакуювали до Ярослава, куди він вирушив слідом за машиною. Після цього чоловік прибув до монастиря, де скоїв напад із ножем, а згодом намагався завдати шкоди собі.

Психіатричне обстеження виявило в українця ознаки гострого поліморфного психотичного розладу, через що його стан не дозволяв провести допит. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці, однак він перебуватиме під арештом у лікарні.