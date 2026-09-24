Сталося це вранці 24 вересня в польському місті Ярослав, де, як повідомляє Polsat News, зловмисник проник до абатства сестер-бенедиктинок.

Деталі затримання та стан потерпілих

Близько 9:30 поліція отримала виклик про напад, унаслідок якого один чоловік загинув, а ще п'ятеро осіб отримали ножові поранення. Серед постраждалих опинилися четверо священнослужителів та одна жінка, особа якої наразі встановлюється.

Правоохоронцям вдалося оперативно затримати підозрюваного просто на місці злочину. Ним виявився 31-річний громадянин України, проте його мотиви поки залишаються загадкою для слідства.

Медики тим часом борються за життя потерпілих. За інформацією польських медіа, троє з п'яти поранених наразі перебувають у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо також про інший інцидент, який стався ввечері 1 серпня у Вроцлаві. За даними слідства, українець напав на 30-річну польку на сходах будівлі та завдав їй тяжких ножових поранень.

За попередньою версією правоохоронців, чоловік стежив за жінкою всередині будівлі, після чого напав на неї та спробував утекти.