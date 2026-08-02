Про це місцева поліція повідомила видання RMF24.
Що відомо про інцидент?
Випадок стався ввечері 1 серпня у Вроцлаві. Українець жорстоко поранив польку на сходах.
30-річна жінка з важкими ножовими пораненнями перебуває у медзакладі. Тим часом нападника заарештували – поліція готує йому звинувачення в умисному вбивстві.
За версією слідства, українець простежив за жертвою в будівлі, напав на неї, після чого намагався втекти. Питання мотиву злочину наразі залишається відкритим.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Поліціянти не надали інформації про те, чи були між собою знайомі фігуранти інциденту. Вочевидь, місцева прокуратура згодом надасть більше подробиць у справі.
Новини про напади на українців у Польщі
Криза українсько-польських відносин останнім часом дедалі більше загострилася. Так, частенько фіксують конфлікти між українцями і поляками.
Нерідко доходить і до критичних випадків. Так, нещодавно, у польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, коли вона надсилала голосове повідомлення українською. Інцидент стався на сходах на вулиці Железній: нападник вдарив жінку ззаду двічі дерев'яною палицею по голові, після чого втік. Потерпілу госпіталізували до міської лікарні.
Згодом правоохоронці затримали 76-річного чоловіка, якого підозрюють у завданні тілесних ушкоджень. Водночас у поліції наголосили, що наразі не мають доказів, які б свідчили про напад на ґрунті національної ненависті чи упередженості.