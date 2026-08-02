Про це місцева поліція повідомила видання RMF24.

Що відомо про інцидент?

Випадок стався ввечері 1 серпня у Вроцлаві. Українець жорстоко поранив польку на сходах.

30-річна жінка з важкими ножовими пораненнями перебуває у медзакладі. Тим часом нападника заарештували – поліція готує йому звинувачення в умисному вбивстві.

За версією слідства, українець простежив за жертвою в будівлі, напав на неї, після чого намагався втекти. Питання мотиву злочину наразі залишається відкритим.

Поліціянти не надали інформації про те, чи були між собою знайомі фігуранти інциденту. Вочевидь, місцева прокуратура згодом надасть більше подробиць у справі.

Новини про напади на українців у Польщі

Криза українсько-польських відносин останнім часом дедалі більше загострилася. Так, частенько фіксують конфлікти між українцями і поляками.

Нерідко доходить і до критичних випадків. Так, нещодавно, у польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, коли вона надсилала голосове повідомлення українською. Інцидент стався на сходах на вулиці Железній: нападник вдарив жінку ззаду двічі дерев'яною палицею по голові, після чого втік. Потерпілу госпіталізували до міської лікарні.

Згодом правоохоронці затримали 76-річного чоловіка, якого підозрюють у завданні тілесних ушкоджень. Водночас у поліції наголосили, що наразі не мають доказів, які б свідчили про напад на ґрунті національної ненависті чи упередженості.