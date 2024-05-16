В Швейцарии иностранец с ножом напал на прохожих: есть много раненых, среди них - беременная

В среду, 15 мая, в швейцарском городе Цофинген неизвестный мужчина ранил ножом шестерых прохожих. Полиция задержала подозреваемого.

Среди пострадавших от нападения двое школьных учителей и беременная женщина. По меньшей мере два человека получили серьезные ранения.

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Что известно о нападении и пострадавших

15 мая, примерно в 16:00 неизвестный мужчина от железнодорожной станции в маленьком городке Аргау направился к соседнему селу Стренгельбах, что в округе Цофинген. По дороге он хаотично нападал на прохожих с колюще-режущим оружием, вероятно, ножом.

В результате нападения ранения получили 6 человек. Одного из двух тяжело раненых пришлось доставить в больницу на вертолете спасателей. По данным СМИ, среди пострадавших есть также беременная женщина.

Ее муж Сандро Ломбардо рассказал, что разговаривал со своей женой по телефону во время нападения. По его словам, к ней подошел темнокожий злоумышленник, а затем напал сзади острым предметом. Преступник ударил ее в голову. Сейчас женщина в больнице. С ребенком все хорошо.

Швейцарские СМИ также сообщили, что ранения получили двое учителей кантональной школы Цофинген.

Местная полиция создала горячую линию для поиска улик и дополнительных жертв.

Полиция задержала нападавшего

После нападения мужчина спрятался в одном из зданий в селе Стренгельбах. Спецподразделение полиции окружило место, где скрывался преступник, а за более чем два часа задержало его.

Во время операции полиция призвала людей избегать поездок в Цофинген, а местным посоветовала закрыть двери и окна.

Сейчас о вероятном злоумышленнике известно немного. При себе он не имел никаких документов. Полиция узнала только, что нападающий – иностранец примерно 40 лет. Его мотивы неизвестны.

Мужчина находится в больнице под охраной полиции. Во время преступления он нанес себе телесные повреждения.

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