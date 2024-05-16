Серед постраждалих від нападу двоє шкільних вчителів та вагітна жінка. Щонайменше двоє людей отримали серйозні поранення.

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Що відомо про напад і постраждалих

15 травня, приблизно о 16:00 невідомий чоловік від залізничної станції в маленькому містечку Аргау попрямував до сусіднього села Стренгельбах, що в окрузі Цофінген. По дорозі він хаотично нападав на перехожих із колючо-ріжучою зброєю, ймовірно, ножем.

Унаслідок нападу поранення отримали 6 людей. Одного з двох важко поранених довелося доставити до лікарні на вертольоті рятувальників. За даними ЗМІ, серед постраждалих є також вагітна жінка.

Її чоловік Сандро Ломбардо розповів, що розмовляв зі своєю дружиною телефоном під час нападу. За його словами, до неї підійшов темношкірий зловмисник, а потім напав ззаду гострим предметом. Злочинець вдарив її в голову. Зараз жінка в лікарні. З дитиною все добре.

Швейцарські ЗМІ також повідомили, що поранення отримали двоє вчителів кантональної школи Цофінген.

Місцева поліція створила гарячу лінію для пошуку доказів і додаткових жертв.

Поліція затримала нападника

Після нападу чоловік заховався в одній із будівель у селі Стренгельбах. Спецпідрозділ поліції оточив місце, де переховувався злочинець, а за більш ніж дві години затримав його.

Під час операції поліція закликала людей уникати поїздок до Цофінгена, а місцевим порадила закрити двері та вікна.

Наразі про ймовірного зловмисника відомо небагато. При собі він не мав жодних документів. Поліція дізналася лише, що нападник – іноземець приблизно 40 років. Його мотиви невідомі.

Чоловік перебуває в лікарні під охороною поліції. Під час злочину він завдав собі тілесних ушкоджень.

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