В больнице умер военный, избитый в Одесской области: отошел на тот свет после дня рождения

Украинский военнослужащий Юрий Куприч, избитый в Черноморске Одесской области, умер в больнице. Врачи пытались сохранить жизнь Юрия, однако не удалось.

Юрий Куприч умер в больнице утром 2 ноября. Об этом в фейсбуке сообщила его супруга Олеся Куприч.

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В Черноморске избили военного: он умер от полученных травм

30 октября супруга военнослужащего сообщала, что состояние здоровья потерпевшего ухудшилось. Она просила молиться о любимом.

Однако, несмотря ни на что, сердце Юрия Куприча перестало биться около 7:00 четверга. 1 ноября у мужчины был день рождения – ему исполнилось 52 года.

Известно, что в результате побоев у военнослужащего диагностировали отек мозга и перелом шейного позвонка. Ему пришлось провести экстренную операцию. Врачи пытались его спасти, но не смогли.

Жена пострадавшего рассказывала, что после операции врачи не давали никаких прогнозов и не исключали летального исхода. Также они предупреждали, что даже если пациент выживет, возможно, будет парализованным.

Что предшествовало