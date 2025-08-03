Утром в поселке Бугское произошел конфликт между гражданскими и военнослужащими ТЦК. Один из военных был вынужден открыть огонь.

Около 10:00 неизвестные напали на военнослужащих ТЦК и СП, которые вместе с правоохранителем осуществляли мероприятия оповещения. В полиции рассказали детали инцидента, передает 24 Канал.

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Что известно о нападении на военных в Бугском?

По словам правоохранителей, что на одной из улиц поселка военнослужащие подошли к местному жителю, чтобы проверить у него документы. Мужчина начал убегать и забежал в магазин. Впоследствии он вышел и начал конфликт с военными. К нему присоединились еще двое местных.

В результате мужчины палками нанесли телесные повреждения одному из военных ТЦК и повредили авто.

С целью самозащиты, военнослужащий произвел выстрел из травматического пистолета и травмировал одного из нападавших в ногу.

Начаты уголовные производства по статье о "Умышленное легкое телесное повреждение", а также по статье "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, который выполняет общественный долг".