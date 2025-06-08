В Италии неизвестный напал на волонтеров, которые собирали подписи за вступление Украины в ЕС

Неизвестный мужчина в итальянском Римини совершил агрессивное нападение на волонтеров организации People for Ukraine. Он сорвал флаги Украины и ЕС, выкрикивая оскорбления в адрес участников акции.

Это первый подобный случай с момента начала кампании в странах Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на People For Ukraine.

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В Италии пытались сорвать акцию за вступление Украины в ЕС

Инцидент произошел в субботу 7 июня на площади Тре Мартири. Мужчина, проходивший мимо, сорвал с палатки украинский флаг и флаг ЕС и бросил их на землю. Кроме того, выкрикивал оскорбления в адрес участников акции. Представители общественной организации People for Ukraine немедленно вызвали полицию.

Хотя было очень обидно видеть, как два флага, которые особенно близки нашим сердцам, были осквернены таким образом, это мотивирует нас работать еще усерднее,

– говорится в сообщении.

Подробнее об инициативе

Сбор подписей происходит в рамках инициативы "Стрічка". Кампания реализуется совместно с Сетью ассоциаций для Украины (NAU). Подписи собирают для объединения людей вокруг общих ценностей свободы. Организаторы стремятся собрать 100 тысяч подписей в Италии и миллион по всей Европе. Сейчас петиция проходит регистрацию в Европарламенте.

Ранее сообщалось, что группа россиян напала на украинских волонтеров в центре Праги, когда те собирали деньги в поддержку Украины. Полиция задержала четырех нападавших. Открыто уголовное производство против граждан России по подозрению в совершении ряда преступлений.