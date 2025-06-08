Це перший подібний випадок з моменту початку кампанії у країнах Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на People For Ukraine.

Читайте також Скандал під час хвилини мовчання: хлопчика з плакатом штовхнув чоловік

В Італії намагались зірвати акцію за вступ України до ЄС

Інцидент стався в суботу 7 червня на площі Тре Мартірі. Чоловік, що проходив повз, зірвав із намету український прапор та прапор ЄС і кинув їх на землю. Крім того, вигукував образи на адресу учасників акції. Представники громадської організації People for Ukraine негайно викликали поліцію.

Хоча було дуже прикро бачити, як два прапори, які особливо близькі нашим серцям, були осквернені таким чином, це мотивує нас працювати ще старанніше,

– йдеться в повідомленні.

Детальніше про ініціативу

Збір підписів відбувається в рамках ініціативи "Стрічка". Кампанія реалізується спільно з Мережею асоціацій для України (NAU). Підписи збирають для об'єднання людей навколо спільних цінностей свободи. Організатори прагнуть зібрати 100 тисяч підписів в Італії та мільйон по всій Європі. Нині петиція проходить реєстрацію в Європарламенті.

Раніше повідомлялось, що група росіян напала на українських волонтерів у центрі Праги, коли ті збирали гроші на підтримку України. Поліція затримала чотирьох нападників. Відкрито кримінальне провадження проти громадян Росії за підозрою у вчиненні низки злочинів.