Мужчина избил медика скорой помощи на Полтавщине

В Полтавской области мужчина напал на врача экстренной медицинской помощи, который приехал на вызов к его жене. Между медиком и нападавшим возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Об инциденте сообщила полиция Полтавской области.

Мужчина напал на медиков в Полтавской области: что известно

В воскресенье, 24 мая, житель села Малые Сорочинцы (Миргородский район) вызвал скорую для своей жены. Когда бригада экстренной медицинской помощи прибыла по месту вызова, между мужчиной и врачом скорой возник конфликт, в результате которого пострадал медик. Житель Полтавщины избил 67-летнего работника медицинской службы.

Бригада скорой помощи вызвала на место происшествия полицейских. Сейчас полиция Миргородского района квалифицирует инцидент как нанесение телесных повреждений средней степени. Правоохранители рассматривают вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Какие еще случаи нападения на медиков случались в Украине в последнее время?

Сейчас украинские медики чаще всего страдают от атак россиян во время выездов на вызовы в прифронтовых населенных пунктах. В частности, в марте двое медиков погибли на Харьковщине. Тогда авто врачей атаковал вражеский FPV-дрон. Выжить удалось только одному медику из бригады скорой помощи.

В июле 2025 года ветеран напал на врача из-за отказа предоставить бывшему военному группу инвалидности.