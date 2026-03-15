Медицинской бригаде удалось 27 февраля выйти невредимымой после атаки противника на Купянщине. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, которая поделилась подробностями гибели медиков.

Где именно погибли медики?

Трагедия произошла около 5 утра 15 марта в районе Большого Бурлука. Россияне прямым попаданием атаковали карету скорой помощи.

Те, кто сидел на передних сиденьях в машине, к сожалению, погибли. Это 27-летний Дмитрий Колесник, фельдшер, врач-анестезиолог, а также медтехник Олег Журавлев, которому было 56 лет. Третий из бригады – парамедик, находился в салоне "скорой" и получил ранение. Все трое ранее уже попадали в подобную ситуацию, но спаслись,

– объяснила корреспондентка.

Инцидент произошел 27 февраля на Купянщине. Тогда "скорую" дважды атаковал вражеский FPV-дрон. Медики в конце концов оставили машину, несколько часов прятались под деревьями и пешком выходили оттуда, забрав медоборудование.

24 Канал выражает искренние соболезнования семьям и коллегам погибших.

Позже один из этой бригады вместе с полком полиции особого назначения вернулся, чтобы эвакуировать машину. Тогда история имела счастливый финал, и после нее руководство перевело бригаду на другое направление – на Великобурлуччину, где и произошла смертельная атака.

Как можно усилить защиту медиков в прифронтовых зонах?

Медики работали в районе Великого Бурлука и населенных пунктах рядом, которые расположены на расстоянии примерно 25 – 30 километров от линии боевого соприкосновения. Поэтому вражеские дроны спокойно туда долетают. По сравнению с Купянщиной, где перед тем работала медицинская бригада, это более безопасная территория.

Однако в Великобурлукской громаде россияне так же активно бьют не только по населенным пунктам, но и по машинам и гражданских, и экстренных служб.

Обратите внимание! Россияне 13 марта ударили, предположительно, ракетой "Искандер-М" возле рейсового автобуса в районе Новой Александровки в Великобурлукской общине. В результате атаки погибли три человека, среди них водитель и пассажиры. Получили ранения трое пассажиров и один местный житель. Также пострадал рейсовый автобус Харьков – Великий Бурлук, а также частные дома.

В то же время после первого попадания в "скорую" на Купянщине был поднят вопрос к руководству ОВА по усилению безопасности именно для бригад экстренной медпомощи. Тогда председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что закупаются определенные РЭБы, но, к сожалению, они не дают стопроцентную защиту.

Рассматриваем и приобретение РЭБов, мы их постоянно на эти автомобили устанавливаем. Так сейчас есть вызов по оптоволокну. Мы не можем ни зафиксировать эти дроны, ни противодействовать им пассивными средствами. Поэтому это вызов для нас,

– подчеркнул тогда Синегубов.

Вероятно после этой трагедии государство позаботится о безопасности остальных бригад, в частности, закупив большее количество бронированных автомобилей. Потому что РЭБы, к сожалению, могут защитить далеко не от всех средств.

