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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Нападение на полицейского, драки и ДТП: ночью на избирательных участках было неспокойно

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      Выборы в Украине
      Выборы в Украине / 24 канал

      В ночь после первого тура президентских выборов в Украине на нескольких избирательных участках было неспокойно. Так, на Полтавщине группа неизвестных напала на полицейского, который охранял УИК. На Киевщине на участок проник неизвестный, а на Закарпатье автомобиль, который перевозил бюллетени, попал в ДТП.

      Инцидент, во время которого избили полицейского, произошел в городе Лубны. Неизвестные нанесли правоохранителю телесные повреждения. У пострадавшего – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ссадины теменной области. Сейчас он находится в больнице.

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      А вот на Киевщине, в селе Панфили, на избирательный участок ночью проник неизвестный. Его задержали полицейские и доставили домой. Однако на этом мужчина не успокоился: дома он начал ссору с женой. Та, в свою очередь, позвонила знакомому, чтобы помог его успокоить. Знакомым оказался член избирательной комиссии. Когда он пришел по просьбе своей подруги, ее муж нанес ему 2 ножевых ранения в область верхнего плечевого бедра. Сейчас пострадавший госпитализирован.

      В Житомирской области тоже произошла стычка на избирательном участке. Так, член УИК применил физическую силу против полицейского.

      Еще один инцидент произошел на Закарпатье. Там автомобиль, который перевозил бюллетени, попал в ДТП. В машину на своем транспортном средстве врезался нетрезвый водитель. В результате аварии травмы получила глава комиссии, ее доставили в больницу. Члены комиссии уже на другом авто и в сопровождении полиции доставили бюллетени в окружную избирательную комиссию.

      Отметим, что 31 марта состоялся первый тур президентских выборов в Украине. Центральная избирательная комиссия начала обработку результатов выборов президента Украины вечером 31 марта 2019 года. По состоянию на 10 утра 1 апреля уже подсчитали 56,18% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,27%, на второй позиции – Петр Порошенко с 16,52% голосов.

      екзит-пол вибориРезультаты экзит-пола в первом туре президентских выборов-2019

       

       

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
      сегодня
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      Теги: Новости Украины ЦИК Выборы Президента 2019 Полиция Аварии и ДТП Новости Закарпатья Новости Полтавы Криминальные новости
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