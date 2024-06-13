Чего точно не стоит делать при встрече с ТЦК

Год назад большая часть украинского народа поддерживала бандитов в противостоянии с полицейскими, которые были вынуждены применить оружие, когда к ним применили силу. В этом году большая часть украинского общества поддерживает людей, которые атакуют ТЦК и представителей ВСУ в противостоянии с теми, кто сопротивляется законным требованиям.

Люди, вы нормальные? Нормально ли в стране нападать на военных, которые выполняют свою работу во время военного положения. Есть ли вообще в Украине менее защищенная категория людей, чем военные, которые вынуждены проводить мобилизацию? Считаете ли вы нормальным нападать на военных и считать это доблестью?

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Коррупция в органах не дает права применять силу к защитникам

Так, в полиции есть взяточники, но это не дает права нападать на полицейских и сопротивляться законным требованиям полиции.

Да, в ТЦК есть взяточники, но это не дает права во время военного положения применять силу к военным.

Почему есть взяточники? Потому что страна коррумпирована. И они есть везде.

Может ли так случиться, что однажды у какого-то военного не выдержат нервы и он пристрелит того, кто применяет к нему силу. Может. И он будет прав. И я буду первым, кто будет защищать такого военного. Потому что в стране война. Потому что военный выполняет свою задачу. Потому что достало уже. И виноватым в гибели гражданского будут люди, что все это время терпят позорную практику пренебрежения и атаки представителей ТЦК. Которые для многих людей, похоже, выглядят страшнее, чем солдаты Путина. Или просто на них нападать не страшно? Потому что россияне пристрелили бы таких в момент. А украинские военные вынуждены вести себя "вежливо".

В одном месте считают, что можно бить военных. В другом – мать кусает военного, пытаясь не допустить мобилизации своего сына. В третьем коллеги врачи начинают отбивать своего, не желая, чтобы его мобилизовали.

Что дальше? И есть ли ответственность за такие действия? Ответственность военного положения. И конечно, можно понять эмоции иметь. Но за такие понятные эмоции должна наступать понятная уголовная ответственность. Чтобы другие держали свои эмоции при себе.

Почему-то часть общества начала считать защитников "чужими"

Странно в обществе формируются показатели "свой-чужой". Почему-то чужими стали считать полицейских, которые выполняют свою работу и защищают общество. И военные, которые выполняют свою работу.

Часто они рисковали жизнью на передовой. А теперь они в ТЦК. И так они сталкиваются с "благодарностью" простого народа. И народ считает это нормой? Нормой пытаться отбить у военных тех, кого должны мобилизовать? Так может всю армию распустим? Или там, в ВСУ, служат другие люди?

Когда люди поддерживали бандита в противостоянии с полицейским, люди почему-то ставили себя именно на месте бандита. Именно с ним ассоциировали себя и поэтому ненавидели полицейского.

А теперь люди ассоциируют себя не с военными, защищающими Украину, а с теми, кого могут мобилизовать. Это понятно. Никто из гражданских не хочет идти в армию, вдохновляясь российской пропагандой, что это путь в один конец. Но одно дело тихо бояться, а другое активно действовать. Становиться на одну сторону с россиянами. Потому что с другой стороны ВСУ.

А если вы против ВСУ, то вы вместе с Путиным, Кадыровым и их убийцами и палачами из Бучи. "Прекрасная компания", правда же?

Когда вы распространяете такое видео, о чем вы думаете? Что это весело? Ги-ги-ги, бьют военных. Как бл*ха смешно. Или так вы демонстрируете свою гражданскую позицию. Что-то вроде надевать футболку "уклонист", не надевая ее. И что говорит ваша гражданская позиция? Что это нормально дискредитировать мобилизацию в Украине? Что это нормально поддерживать российскую информационную политику по дискредитации мобилизации. И не приходит в вашу голову мысли, почему вдруг для россиян так важно сорвать мобилизацию? Не догадываетесь почему такое большое внимание? И если так, то не сознательно ли вы поддерживаете врага в войне против Украины?