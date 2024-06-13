Люди, ви нормальні? Чи нормально в країні нападати на військових, які виконують свою роботу під час військового стану. Чи є взагалі в Україні менш захищена категорія людей, ніж військові, які вимушені проводити мобілізацію? Чи вважаєте ви нормальним нападати на військових і вважати це доблестю?

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Корупція в органах не дає права застосовувати силу до захисників

Так, в поліції є хабарники, але це не дає права нападати на поліцейських і опиратися законним вимогам поліції.

Так, в ТЦК є хабарники, але це не дає права під час військового стану застосовувати силу до військових.

Чому є хабарники? Бо країна корумпована. І вони є скрізь.

Чи може так статися, що одного дня у якогось військового не витримають нерви і він пристрелить того, хто застосовує до нього силу. Може. І він буде правий. І я буду першим, хто буде захищати такого військового. Бо в країні війна. Бо військовий виконує свою задачу. Бо дістало вже. І винуватим в загибелі цивільного будуть люди, що весь цей час толерують ганебну практику зневаги і атаки представників ТЦК. Які для багатьох людей, схоже, виглядають страшніше, ніж солдати Путіна. Чи просто на них нападати не страшно? Бо росіяни пристрелили б таких в момент. А українські військові вимушені поводитись "чемно".

В одному місці вважають, що можна бити військових. В іншому – мати кусає військового, намагаючись не допустити мобілізації свого сина. В третьому колеги лікарі починають відбивати свого, не бажаючи, щоб його мобілізували.

Що далі? І чи є відповідальність за такі дії? Відповідальність воєнного стану. І звісно, можна зрозуміти емоції мати. Але за такі зрозумілі емоції має наступати зрозуміла кримінальна відповідальність. Щоб інші тримали свої емоції при собі.

Чомусь частина суспільства почала вважати захисників "чужими"

Дивно в суспільстві формуються показники "свій-чужий". Чомусь чужими стали вважати поліцейських, які виконують свою роботу і захищають суспільство. І військові, які виконують свою роботу.

Часто вони ризикували життям на передовій. А тепер вони в ТЦК. І так вони стикаються із "вдячністю" простого народу. І народ вважає це нормою? Нормою намагатись відбити у військових тих, кого мають мобілізувати? То може всю армію розпустимо? Чи там, в ЗСУ, служать інші люди?

Коли люди підтримували бандита у протистоянні з поліцейським, люди чомусь ставили себе саме на місці бандита. Саме з ним асоціювали себе і тому ненавиділи поліцейського.

А тепер люди асоціюють себе не з військовими, що захищають Україну, а з тими, кого можуть мобілізувати. Це зрозуміло. Ніхто з цивільних не хоче йти в армію, надихаючись російською пропагандою, що це шлях в один кінець. Але одна справа тихо боятися, а інша активно діяти. Ставати на один бік з росіянами. Бо з іншого боку ЗСУ.

А якщо ви проти ЗСУ, то ви разом з Путіним, Кадировим і їхніми вбивцями і катами з Бучі. "Прекрасна компанія", правда ж?

Коли ви поширюєте таке відео, про що ви думаєте? Що це весело? Ги-ги-ги, б'ють військових. Як бл*ха смішно. Чи так ви демонструєте свою громадянську позицію. Щось накшталт вдягати футболку "ухилянт", не вдягаючи її. І що каже ваша громадянська позиція? Що це нормально дискредитувати мобілізацію в Україні? Що це нормально підтримувати російську інформаційну політику по дискредитації мобілізації. І чи не приходить до вашої голови думки, чого раптом для росіян так важливо зірвати мобілізацію? Не здогадуєтесь чому така велика увага? І якщо так, то чи не свідомо ви підтримуєте ворога у війні проти України?