Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Кто находится под подозрением?

Одним из фигурантов дела является генерал-майор Николай Варпахович, командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВС России. Следствие установило, что 8 июля 2024 года он отдал боевой приказ на нанесение удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

По медицинскому учреждению российские военные нанесли удар крылатой ракетой Х-101, запущенной с бомбардировщика Ту-95МС. На момент атаки в больнице находились более 600 пациентов, погибли два человека, еще десятки получили ранения. Ракета разрушила корпус токсикологии и повредила еще четыре здания больницы, где лечили, в частности, детей с онкологическими заболеваниями.

Кадры из разрушенного "Охматдета" невозможно забыть. Дети с капельницами под открытым небом. Врачи, родители и спасатели, расчищавшие завалы. Разрушенные операционные блоки, где еще за мгновение до удара боролись за жизни детей. Российские ракеты не выбирают цели сами. Координаты вводят люди. Приказы отдают люди. Пуски осуществляют люди,

– написал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Кадры из подвергшегося атаке "Охмадита": смотрите видео

Вторым фигурантом является полковник Александр Лутовинов – командир ракетной бригады 49-й общевойсковой армии Южного военного округа России. По данным следствия, он организовал удар по отелю "Сапфир" в Краматорске 24 августа 2024 года, где находились журналисты международного информационного агентства Reuters.

В результате атаки погиб советник Reuters по вопросам безопасности Райан Эванс, еще 5 его коллег получили ранения. По данным следствия, решение о нанесении удара принял заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении.

Во исполнение его приказа Лутовинов, находясь в Ростовской области, отдал подчиненным приказ осуществить запуск баллистической ракеты "Искандер-М".

Варпаховичу и Лутовинову заочно сообщили о подозрении по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

Напомним, ранее СБУ и Офис Генерального прокурора установили личность еще одного российского генерала, который командовал атакой на детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Речь идет о Сергее Кобылаше, который на момент атаки был командующим дальней авиацией ВКС России.

Ракета попала в лечебный корпус, где в тот момент находились дети, получавшие медицинскую помощь.

Российскому генералу заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, совершенным по предварительному сговору группой лиц.

По словам заместителя председателя СБУ Сергея Наумюка, Кобылаш также является подозреваемым в других военных преступлениях, а в марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.