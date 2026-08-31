Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Хто отримав підозри?

Одним із фігурантів справи є генерал-майор Микола Варпахович, командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії ЗС Росії. Слідство встановило, що 8 липня 2024 року він віддав бойовий наказ на удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

По медзакладу російські військові завдали удару крилатою ракетою Х-101, запущеною з бомбардувальника Ту-95МС. На момент атаки в лікарні перебували понад 600 пацієнтів, загинули двоє людей, ще десятки дістали поранення. Ракета зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири будівлі лікарні, де лікували, зокрема, дітей з онкологічними захворюваннями.

Кадри з розбитого "Охматдиту" неможливо забути. Діти з крапельницями просто неба. Лікарі, батьки та рятувальники, які розбирали завали. Зруйновані оперблоки, де ще за мить до удару боролися за дитячі життя. Російські ракети не обирають цілі самі. Координати вводять люди. Накази віддають люди. Пуски здійснюють люди,

– написав Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Кадри з атакованого "Охмадиту": дивіться відео

Другим фігурантом є полковник Олександр Лутовінов – командир ракетної бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії. За матеріалами слідства, він організував удар по готелю "Сапфір" у Краматорську 24 серпня 2024 року, де перебували журналісти міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Унаслідок атаки загинув радник Reuters із питань безпеки Райан Еванс, ще 5 його колег отримали поранення. За даними слідства, рішення про удар ухвалив заступник начальника Генштабу ЗС Росії генерал-полковник Олексій Кім, якому СБУ раніше вже повідомила про підозру.

На виконання його наказу Лутовінов, перебуваючи в Ростовській області, віддав підлеглим команду здійснити пуск балістичної ракети "Іскандер-М".

Варпаховичу та Лутовінову заочно повідомили про підозру за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.