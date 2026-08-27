Склады Ozon горят вместе с тайными деньгами Путина: расследование раскрыло схему

Российский маркетплейс Ozon может иметь гораздо более тесную связь с ближайшим окружением Владимира Путина, чем следует из официальной структуры собственности. Расследователи проследили движение более 51 миллиарда рублей и заявили, что финансовый след в конечном итоге ведет к Геннадию Тимченко.

Об этом сообщает российский Фонд борьбы с коррупцией.

Кому на самом деле принадлежит Ozon?

Ozon является одним из крупнейших маркетплейсов России. Среди его акционеров – АФК "Система", связанная с олигархом Владимиром Евтушенковым, а около 34% акций принадлежат структуре O23.

Ранее этот пакет принадлежал фонду Baring Vostok, который решил выйти с российского рынка. Публично конечным владельцем О23 называют бизнесмена Александра Чачаву, а стоимость сделки оценивают примерно в 38 миллиардов рублей.

По версии расследователей, финансовые документы позволяют проследить путь денег гораздо дальше. В отчетности "Стратосферы" расследователи обнаружили получение займа на 51,23 миллиарда рублей. Аналогичная сумма фигурирует в отчетности АО "Оптима" как выданный заем.

Генеральным директором этой фирмы является Дарья Брилякова, которую связывают со структурами, имеющими отношение к Михаилу Шеломову и Юрию Ковальчуку. Предыдущая руководительница компании Анастасия Юлдашева также работала в структуре, связанной с Шеломовым, а главный бухгалтер Жанна Цаплева ранее работала в компании Светланы Кривоногих.

Далее следователи обнаружили источник финансирования "Оптимы". Такую же сумму – 51,23 миллиарда рублей – ей предоставила компания "Дельта", которую связывают с Геннадием Тимченко, одним из ближайших к Путину российских бизнесменов.

Это может свидетельствовать о том, что Чачава является лишь формальным владельцем пакета, а деньги на его приобретение могли поступить из структур Тимченко.

Авторы связывают эту историю с более широкой системой управления активами Путина через приближенных бизнесменов. В то же время приведенная цепочка является выводом расследователей и сама по себе юридически не доказывает, что российский диктатор является конечным бенефициаром Ozon.

Напомним, тем временем основательница Wildberries Татьяна Ким потеряла 3,1 миллиарда долларов после атак ВСУ на логистические центры маркетплейса. По данным российского Forbes, в конце февраля ее состояние оценивалось в 8,1 миллиарда долларов, а сейчас оно сократилось до 5 миллиардов.

Таким образом, за несколько месяцев Ким потеряла около 39% своего капитала. ВСУ начали наносить атаки по складам Wildberries 18 июля. Под атаки попали 23 логистических центра компании в 16 регионах России, а некоторые объекты полностью сгорели.

Несмотря на значительные потери, Татьяна Ким сохранила статус самой богатой женщины России. Forbes уже в пятый раз подряд назвал ее лидером соответствующего рейтинга.