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      Нападения на Стерненко будет расследовать СБУ: возможна причастность власти и полиции

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      СБУ будет расследовать нападения на одесского активиста Стерненко
      СБУ будет расследовать нападения на одесского активиста Стерненко / strana.ua

      Генеральная прокуратура Украины направила дела о нападениях на одесского активиста Сергея Стерненко в главное следственное управление СБУ. Это было сделано для проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции.

      Все эти случаи должны расследоваться одним органом следствия, чтобы обеспечить беспристрастное и быстрое расследование, отмечает Генеральная прокуратура Украины.

      Интересно: Дело Стерненко: почему активиста атакует окружение Медведчука

      В целом ГПУ осуществляет уголовное производство по трем фактам нападений на Сергея Стерненко, еще в одном обвинительный акт против нападающего направлен в суд.

      В одном из производств расследуется нападение на активиста и избиение его двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и избиение Стерненко.

      В уголовном производстве об избиении активиста и повреждении его имущества также продолжается досудебное расследование. В то же время, по факту нанесения Сергею Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, и обвинительный акт о покушении на умышленное убийство направлен в Одесский суд.

      ГПУ также отмечает, что нападения на Сергея Стерненко должны рассматриваться в широком контексте нападений на других активистов, совершенных в тот же период в Одессе.

      Что известно о нападениях на Стерненко? Три нападения на Сергея Стерненка были совершены в Одессе в течение февраля-мая 2018 года. Во время второго нападения активисту сзади стреляли в шею, а во время последнего он ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот умер.

      Сам Стерненко обвинил в организации нападений одесского мэра Геннадия Труханова и руководство областной полиции.

      напади на одеських активістів
      Нападения на одесских активистов / Инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Сергей Стерненко Служба безопасности Украины СБУ ГПУ Активисты Новости Одессы
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