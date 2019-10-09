Нападения на Стерненко будет расследовать СБУ: возможна причастность власти и полиции

Генеральная прокуратура Украины направила дела о нападениях на одесского активиста Сергея Стерненко в главное следственное управление СБУ. Это было сделано для проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции.

Все эти случаи должны расследоваться одним органом следствия, чтобы обеспечить беспристрастное и быстрое расследование, отмечает Генеральная прокуратура Украины.

Интересно: Дело Стерненко: почему активиста атакует окружение Медведчука

В целом ГПУ осуществляет уголовное производство по трем фактам нападений на Сергея Стерненко, еще в одном обвинительный акт против нападающего направлен в суд.

В одном из производств расследуется нападение на активиста и избиение его двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и избиение Стерненко.

В уголовном производстве об избиении активиста и повреждении его имущества также продолжается досудебное расследование. В то же время, по факту нанесения Сергею Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, и обвинительный акт о покушении на умышленное убийство направлен в Одесский суд.

ГПУ также отмечает, что нападения на Сергея Стерненко должны рассматриваться в широком контексте нападений на других активистов, совершенных в тот же период в Одессе.

Что известно о нападениях на Стерненко? Три нападения на Сергея Стерненка были совершены в Одессе в течение февраля-мая 2018 года. Во время второго нападения активисту сзади стреляли в шею, а во время последнего он ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот умер.



Сам Стерненко обвинил в организации нападений одесского мэра Геннадия Труханова и руководство областной полиции.



Нападения на одесских активистов / Инфографика 24 канала