Война между Китаем и Тайванем начнется рано или поздно, подготовка продолжается

Два военных корабля США начали проход через Тайваньский пролив, изрядно разозливший Китай, который считает остров своей территорией. Хотя страны пока не заинтересованы в переходе кризиса в реальный военный конфликт, такая вероятность увеличивается ежедневно.

Однако ситуация может "взорваться". И страны готовятся к возможному обострению ситуации. Об этом в эфире 24 канала сказал Артур Харитонов – президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

Внимание "Си Цзиньпин меня не пугает": американская сенатор-республиканец посетила Тайвань

Так что война между Китаем и Тайванем, по словам эксперта-международника, когда-нибудь произойдет. И это понимают практически все специалисты.

Рано или поздно война будет. Китай не планирует отступать от своих целей и имеет серьезные намерения по захвату Тайваня,

– сказал Харитонов.

И добавил, что президент КНР объявил это "исторической миссией" китайского народа – захватить государство, никогда не входившее в состав Китая.

Впрочем, точную дату, когда это произойдет, спрогнозировать невозможно. Этого никто не знает.

"Это может произойти через год, два или несколько месяцев. Будем видеть", – считает эксперт.

Тайвань готовится

Он добавил, что Тайвань в любом случае готовится отбивать эту агрессию. Так же готовятся и ключевые союзники, такие как:

Япония;

Южная Корея;

Соединенные Штаты Америки.

Что касается Пекина, то Китай тоже готовится к войне уже довольно давно.

"Об этом говорят специальные военные учения и объединения военного производства вместе с россией. А также запасание стратегическими ресурсами, например, зерном. Подготовка продолжается. Но как это будет – не знает никто, может произойти что угодно", – объяснил Харитонов.

Китай не планирует отступать: смотрите видео

Будет ли защищать США Тайвань в случае нападения Китая

Накануне в Тайвань прибыла сенатор-республиканец Марша Блэкберн. Она стала последним членом Конгресса, посетившим государство. Перед этим туда прилетала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Своими поездками должностные лица хотели подтвердить поддержку Тайваня, а также напомнить Пекину, что его не боятся.

Отметим, что у США нет официальных дипломатических отношений с Тайванем. Но это не мешает государству предоставлять острову оборонительное оружие. В то же время, в Соединенных Штатах однозначно не отмечают, будут ли защищать Тайвань, если Китай окончательно на него нападет.

Еще одна сенатор США прибыла на Тайвань: смотрите видео