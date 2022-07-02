Путин проиграет, – бывший генсек НАТО оценил шансы России, если та нападет на Литву

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказался по поводу шансов России в случае нападения на Литву. Он убежден, что Владимиру Путину с его армией не удастся одолеть Альянс.

Соответствующее мнение он объявил в ходе совместного с Андреем Ермаком брифинга. На нем Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что Литва сейчас реализует санкции против России. Именно поэтому страна-агрессор рассыпается угрозами, передает 24 канал.

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Ограничением транзита может воспользоваться Россия

Бывший генсек НАТО отметил, что ограничение транзита может сыграть на руку России. Мол, у нее появилась веская причина развязать очередной конфликт. Но он добавил, что не слышал о возможности нападения Владимира Путина на Литву.

Если это и произойдет, то в Альянсе не боятся диктатора. Фог Расмуссен подчеркнул, что в НАТО будут делать все возможное для того, чтобы избежать возможной эскалации конфликта. И именно для этого сейчас активно поддерживают Украину.

Как подчеркнул бывший генсек НАТО, с этой целью Украине продолжают поставлять оружие. По крайней мере, то, которое могут предоставлять нашему государству. А все потому, что она борется от всего Альянса с российской агрессией.

Но мы не боимся Путина. Я могу вас заверить, что если он подумает атаковать Литву, это будет означать атаку против всех стран-членов НАТО. Означает использование 5 статьи и военную реакцию со стороны всех,

– подчеркнул Фог Расмуссен.

Он отметил, что если бы теоретически Россия напала на Литву, то Альянс одолел бы ее. А все потому, что он значительно мощнее страны-агрессора. Поэтому, убежден бывший генсек НАТО, Путин не отважится нападать на Литву.

В 2008 году НАТО допустила ошибку

Андерс Фог Расмуссен отметил, что НАТО в 2008 году допустило ошибку. Мол, тогда необходимо было предоставить Украине план действий по вступлению в Альянс.

Он отметил, что промедление НАТО негативно повлияло на дальнейшие действия Путина. Президент России получил ложный сигнал, что он сможет продолжать захватывать территорию, и ему за это ничего не будет.

Фог Расмуссен подчеркнул, что Запад в ситуациях с Грузией и Украиной отреагировал слишком вяло. Что позволило стране-агрессору 24 февраля полномасштабно вторгнуться на территорию нашего государства.

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