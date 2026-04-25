Россия производит достаточно "Шахедов", чтобы неделями атаковать НАТО, – интервью Андрея Коваленко из ЦПД

В странах НАТО обеспокоены возможным нападением России. Москва уже неоднократно прибегала к гибридным атакам на страны НАТО и Европы, таким как дроновый удар по базам или гибридная операция по парализации аэропортов. Однако на масштабную операцию с привлечением колонн техники страна-агрессор сейчас не готова. И, вероятно, Россия не будет готова к такому масштабному противостоянию с Западом до 2028 года.

В то же время применить дроны Россия может в любой момент, ведь производит достаточно "Шахедов", чтобы неделями атаковать НАТО. Об этом в интервью 24 Каналу заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Также он сказал, когда в России могут начаться протесты и какие угрозы сейчас существуют со стороны Беларуси. Детали – читайте далее в материале.

Почему в Кремле не реагируют на пожары в Туапсе?

Туапсе никак не оправится от экокатастрофы. Россияне возмущены, что Владимир Путин на это не реагирует. Местные обвиняют в бездействии и правительство, и местные власти, и самого президента. Но Путин ничего не делает. К чему это может привести?

О Путине можно говорить с упоминанием о прошлом. Давайте вспомним о Беслане. Он тогда тайно приехал в больницу, когда его никто не видел, посетил пострадавших и сбежал. Это было начало его карьеры у власти.

Белгород. Когда по нему прилетает в ответ на обстрелы Харькова, то российская пропаганда и Путин пытаются это замалчивать. И даже больше – там недовольны местным губернатором Вячеславом Гладковым. Некоторые пишут, что он постоянно ноет об обстрелах, хотя должен сидеть молча, потому что "сво" идет успешно.

Так же Курская область. Путин прибыл туда не тогда, когда все было плохо. Он приехал еще и в военной форме, когда россияне стянули туда все, что только можно.

Так же и в Туапсе – Путин сознательно игнорирует эту историю. Если он туда поедет, то об этом начнут говорить в Москве. А там ни на Курскую область, ни на Белгород, ни на Туапсе сильно не обращают внимания. Некоторые лидеры мнений запостили кое-какие кадры, но какой-то серьезной дискуссии там нет. У них своя комфортная жизнь. Для них Туапсе где-то далеко. Ну, упадет там дождь из нефти, да и все.

Это традиционные методы сегментированного вакуума. Они создают пузырь вокруг города или региона, где что-то произошло, чтобы дальше эта информация не лезла в эфир к аудитории, на которую ориентируется власть. А это прежде всего Москва, Санкт-Петербург и тому подобное.

Как в России используют коммуниста Зюганова?

То есть не стоит ожидать каких-то активных действий и протестов? Блогеры вроде немного возмущались там, и даже главный коммунист Геннадий Зюганов говорил о революции и проблемах с экономикой. Или, как вы говорите, все будут "гасить" на месте и никаких протестов не будет?

Элиты в России не являются однородными. Многим не нравятся методы второй службы ФСБ с блокировкой интернета и соцсетей. Это некое движение к китайской модели, до которой там никак не дойдут. Их (методы, – 24 Канал) считают старыми и глупыми. Из-за них страдает рейтинг Путина. И на фоне как среди олигархов, ориентированных на Запад, так и среди "ястребов" есть много людей, которые недовольны авторитетом ФСБ.

Среди военных тоже такие есть. Так же там есть определенный пул блогеров, которые ориентируются на минцифру в России. Через них пытаются там пускать определенную осторожную критику тех или иных решений.

Когда же Зюганов говорит о революции, то это вызывает смех. Все это является попытками добавить несерьезности к мыслям о протестах в России. Это – маргинализация. Кто будет говорить о протесте, если о нем говорит Зюганов? Вот если бы вышел кто-то популярный – его бы восприняли.

Кстати, Зюганов жаловался, что экономика России "провалилась до дна" и призвал срочно принять меры, чтобы избежать революции.

Например, Нагиев. Его видео очень хорошо заходят россиянам. В свое время он говорил определенные осторожные вещи с критикой власти. Конечно, он не является оппозиционером, но критика из его уст звучала и при правильной подаче залетала в российское информационное пространство на миллионы просмотров. Если бы условный Нагиев вышел и заговорил об этом, то подтянул бы за собой какую-то аудиторию. Люди поверили бы, что какой-то теоретически однодневный протест без драк возможен.

А Зюганова намеренно пускают, чтобы он маргинализировал саму идею протеста. Все для того, чтобы она сразу умерла.

При каких условиях в России возможны протесты и распад?

Может ли в некоторых тамошних республиках начаться протестное движение? Или сейчас нет надежды на распад России?

Протест в России становится возможным только тогда, если силовая вертикаль начнет разваливаться. Так же это было в СССР.

Сейчас мало кто вспоминает, но потом начались первые межэтнические конфликты в республиках. Это было еще даже во время существования СССР: Грузия, Армения, Азербайджан. А произошло все это из-за развала всей межрегиональной силовой вертикали. КГБ в республиках окончательно превратилась в такие островки, которые не ориентировались на Москву. Милицейская линия тоже. Тогда у них под колпаком были как национальные движения, так и криминалитет. И начались разборки.

Здесь то же самое. Если силовая вертикаль Татарстана и элиты войдут в сговор против Путина, то они смогут опираться на поддержку из-за рубежа. Теоретически можем говорить об Азербайджане и Украине. Но это я себе фантазирую. Некоторые республики могут ориентироваться на китайские спецслужбы.

С этими составляющими мы можем говорить о каком-то протесте. Ведь они сами будут режиссерами протестных действий в своих республиках. Но пока что, к сожалению, вертикаль российского режима еще устойчива. Протест будет контролируемый для маргинализации самой идеи. Пока не наступил тот момент.

Действительно ли Путин готов встретиться с Зеленским?

Дмитрий Песков сказал, что Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским. На кого эта ложь рассчитана? Мы понимаем, что ничего у них не изменилось в отношении к переговорам. Но, возможно, они так готовятся к приезду американской делегации. Хотят делать вид, что якобы стремятся к миру?

Стратегия России очень проста: им нужно демонстрировать Трампу, что именно они готовы к миру, а Украина – нет. То же самое они хотят показать и Китаю, потому что существует вероятность того, что Пекин в один момент скажет прекратить то, что делает Россия. А именно Китай является главной опорой их экономики и всего режима.

Поэтому они снова играют в игру: Путин готов встретиться, но Украина не хочет мира. Это – ложь. Путин не готов встречаться. Ключевое условие россиян – выход из Донбасса. Но никакого выхода из Донбасса не будет. Путин без этого на мир идти не хочет.

Что тогда делать Путину? Выставлять Украину виновной. Хоть все вокруг понимают, что виноват он. Ведь Путин мог бы прекратить войну одним своим решением, но он его не принимает. Песков, как опытный аппаратчик, просто переводит слова так, чтобы их можно было удобно применять российской пропаганде на Запад.

На самом деле Россия планирует проводить штурмовые действия в течение весны и лета. Основной удар будет на Востоке и на Запорожском направлении. Будут попытки давления на других направлениях, чтобы отвлечь резервы. Это – Сумская, Харьковская области и так далее. Они не отказались от этого плана. Поэтому подтягивают под это ресурсы и несут огромные потери. Терпят очередное фиаско.

Что выжидает Китай?

Си Цзиньпин может сказать Путину сесть за стол переговоров, но что может заставить лидера Китая пойти на такой шаг? Разве война в Украине не является выгодной для Китая?

Китаю выгодно то, что происходит. Они получили рычаг влияния, ослабляя ЕС и НАТО. Китай вместе с россиянами затягивает США в войну на Ближнем Востоке. Сейчас задача Китая – затянуть войну в Иране, чтобы Штаты там увязли. Пока что им это удается.

Есть несколько вещей, которые могут заставить Китай посадить Путина за стол переговоров. К примеру, старость и самочувствие Си Цзиньпина. Важная для него цель – восстановление китайского контроля над Тайванем. И именно от самочувствия Си Цзиньпина зависит, когда начнется китайская операция против Тайваня.

Китай может ждать еще минимум 10 лет. Они не спешат и смотрят, куда тратится вооружение США. Россия воюет в Европе. Европа тратит свои ресурсы. США продают вооружение, но тоже тратят его. Иранская война высасывает вооруженный потенциал, который может быть предоставлен Тайваню. Китай пока ждет.

Что может заставить Пекин поддержать остановку войны в Украине? Китай сразу будет заинтересован в роли миротворца. Задача КНР – показать недееспособность США и стать "миротворцем", который достигнет первого шага. Это может быть прекращение огня. Пока не видно, что Китаю удастся вытолкать США из роли ключевого переговорщика, но все меняется. Кто же мог спрогнозировать, что Штаты застрянут в Иране?

Действительно ли Россия планирует напасть на Запад?

Готов ли Путин в ближайшие месяцы напасть на Европу? Недавно об этом говорил Дональд Туск. В то же время МИД России рассказывает, что Европа якобы хочет напасть на Калининград.

Нужно правильно толковать, что имеет в виду господин Туск под словами "напасть". Если говорим о дроновом ударе по базам или гибридной операции по парализации аэропортов, то Россия уже нападала так. Если, как европейцы себе представляют, колонны техники идут на страны Балтии, то Россия сейчас не готова к этому. И, в принципе, к масштабной войне с Западом Россия не будет готова минимум до 2028 года.

Гибридный удар с использованием дронов возможен даже завтра. ВПК России производит достаточно "Шахедов", чтобы стабильно в течение недель атаковать страны НАТО и истощить их ПВО.

Европа пока медленно внедряет беспилотные технологии. Надеюсь, что там начнут двигаться быстрее, и Украина в этом поможет. Конечно, дроновый удар вполне может быть. Но на полномасштабную войну против Европы Россия сейчас не имеет ресурсов. Хотя не исключено, что к 2028 году они могут появиться, если там проведут мобилизацию. Многое зависит именно от человеческого ресурса.

Какая угроза от Беларуси сейчас?

Есть ли опасность для Украины или Европы со стороны Беларуси?

В этом месяце угрозы как от российских, так и от белорусских войск с территории Беларуси точно нет. Туда не стягивают российские силы в большом количестве, а сама белорусская армия не мобилизована и не готова. То, что они строят на территории Беларуси, имеет оборонительный характер, а не наступательный.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский сообщил, что Беларусь готовит артиллерийские позиции у границы с Украиной. Киев предупредил Минск о последствиях возможной агрессии.

От кого они хотят обороняться?

Здесь зависит от логики действий. Россия заинтересована втянуть Беларусь в полноценную войну. Это факт. И горизонт планирования России может быть на годы вперед. Поэтому для начала там строятся оборонительные сооружения. Затем туда завозят контингенты российских или совместных войск для планирования дальнейших операций наступательного характера. Все может быть, но пока что они строят оборонительные сооружения. Это защитная модель, а не атакующая.

Что может быть опасного с территории Беларуси? Они будут изготавливать "Шахеды". Будут ли они лететь с территории Беларуси? Будем видеть. Потому что на территории Беларуси также готовят центры управления "Шахедами". Соответственно, там готовятся управлять этими беспилотниками.

Где их будут применять? Пока трудно сказать. Могут применять с обеих сторон. Но это напрямую втянет Александра Лукашенко в войну с последующей потерей его режима.

Тогда Беларусь полностью перейдет под контроль российских агентов, замаскированных под государственных деятелей. Да и неизвестно, что будет с самим Лукашенко. Нужно ли ему это? Я не уверен. Поэтому будет интересно за этим наблюдать.