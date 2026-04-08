У Зеленского ответили, возможно ли нападение России на страны НАТО
Западные партнеры Украины предупреждают о возможных планах России относительно конфликта со странами НАТО. В то же время эта стратегия Кремля может быть элементом запугивания и пропаганды.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью для "РБК-Украина".
Как Россия готовится к противостоянию с НАТО?
Павел Палиса отметил, что западные партнеры действительно имеют разведывательные данные о возможных планах России по конфликту с западными странами.
По его словам, фиксируется и развертывание наступательного вооружения ближе к западным границам России, в частности в Беларуси, где на вооружении одного из подразделений находится баллистическая ракета средней дальности "Орешник".
Развертывает ли Россия инфраструктуру, которая даст возможность проводить массированные комплексные авиационно-дронные удары по целям на Западе? У нас есть сведения о развертывании специальных ретрансляторов, которые дают возможность управлять "Шахедами" в режиме реального времени,
– добавил заместитель руководителя ОП.
Кроме этого, Россия готовила инфраструктуру для запуска беспилотников на территории Беларуси.
Также Палиса обратил внимание на масштабные стратегические учения России в прошлом году, во время которых отрабатывался сценарий конфликта между двумя блоками с практическими действиями на местности.
Конечно, это можно считать как элемент запугивания и пропаганды. Однако в таких случаях, во время подобных учений всегда отрабатываются те элементы, которые в первую очередь необходимы для реальных действий на месте,
– подытожил Павел Палиса.
В то же время чиновник отметил, что вероятность такого противостояния зависит от многих факторов, в частности от имеющихся ресурсов России и хода войны против Украины.
По его словам, в случае сохранения нынешней ситуации и при условии единства западных партнеров и их готовности выполнять коллективные обязательства, вероятность открытия нового фронта выглядит низкой.
Интересно! Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Россия не имеет ресурсов для широкомасштабной войны против НАТО. В то же время, он отметил, что Москва продолжит организовывать провокации, информационные атаки и военные маневры на границах, чтобы держать страны-члены НАТО в напряжении и демонстрировать силу. К примеру, ранее Польша уже обнаружила группы, причастные к подготовке таких диверсий.
Может ли Россия атаковать страны Балтии?
На днях пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что российское правительство вынесло предупреждение странам Балтии из-за их решения позволить украинским дронам действовать в своем воздушном пространстве. Она пригрозила, что Россия прибегнет к неопределенным "ответным мерам", если эти страны проигнорируют предостережения Москвы.
К угрозам также присоединились депутаты Госдумы России. Они обвинили страны Балтии в "агрессии" против России из-за их "соучастия" в операциях украинских дронов.
По словам аналитиков ISW, таким образом Кремль может создавать условия для использования этих обвинений как основания для военных действий в воздушном пространстве над одной или несколькими странами Балтии.