Напал с ножом: в Черкасской области мужчина ранил посетителей магазина

Инцидент произошел вечером 19 декабря в магазине "Вера" в селе Скородистик на Черкасщине. Мужчина с ножом напал на посетителей и ранил 4 человек.

Примерно в 22:30 медиков вызвала испуганная женщина. На место происшествия срочно выехали 3 бригады скорой помощи и оказали неотложную помощь 4 пострадавшим мужчинам. После этого их доставили в больницу.

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Какие травмы получили мужчины

У 29-летнего мужчины было ножевое ранение грудной клетки и резаная рана головы. У 38-летнего и 30-летнего медики обнаружили резаные раны щеки. У еще одного 30-летнего мужчины резаная рана головы, колотая рана грудной клетки и плеча.

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