Приблизно о 22:30 медиків викликала перелякана жінка. На місце події терміново виїхали 3 бригади швидкої допомоги та надали невідкладну допомогу 4 травмованим чоловікам. Після цього їх доправили до лікарні.

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Які травми отримали чоловіки

У 29-річного чоловіка було ножове поранення грудної клітки та різана рана голови. У 38-річного та 30-річного медики виявили різані рани щоки. У ще одного 30-річного чоловіка – різана рана голови, колота рана грудної клітки та плеча.

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