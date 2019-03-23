Напечатать денег, чтобы решить проблемы: почему опыт США не сработает в Украине

Тут одни гении от математики предложили решение проблемы с образованием в Украине. В общем, если не хватает на зарплату учителям четыре тысячи долларов и на другую "инфраструктуру", то надо просто напечатать денег. И ничего страшного не будет: будет много школ, счастливых учителей и довольных детишек. И аргумент прекрасный – ведь американцы же печатали в 1932 году.

Хорошая идея. Правда, надо начинать с главного. Надо каким-то образом придумать, как Украине печатать сразу доллары. И тогда все получится. Зачем отсылать всех к опыту США и их эмиссии если у нас всегда есть более привычный опыт, украинский – когда печатали и когда видели результат.

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Опит печатания денег в Украине

Сначала печатали в 90-х. Еще когда была не гривна, а какой-то суррогат, купоно-карбованець. Цифры гиперинфляции того времени лучше не вспоминать.



В ноябре 1992 года купоно-карбованець стал единственной денежной единицей в Украине



Более того, если эксперты, предлагающие печатать, не помнят 90-х, ведь тогда их либо еще не было, либо они ходили в детский сад, то можно вспомнить 2014 год. Это последний год, когда НБУ в Украине печатал деньги.

Янукович сбежал, была огромная дыра в бюджете и заполнялась она, в том числе с помощью Национального банка. Все помнят динамику курса и уровень инфляции 2014-2015 годов. Инфляция до сих пор еще движется по инерции, хоть и замедляется.

Можно было бы отмахнуться от этой идеи как от очередного безумия украинских популистов. Но беда в том, что это часть гораздо большей истории.

Опыт США и увлечение левыми идеями в мире

Это результат кризиса 2008 года и растущего неравенства в западном мире. И решение для этой проблемы еще не найдено. На этом фоне мы и видим победы Трампа и популярность социалистов в США, Brexit, "желтые жилеты" и победа диких популистов в Италии. И это опасно.

И проявлением этой новой волны левых, которых активно поддерживает "Голливуд", есть одна молодая сенатор, которая как раз и пропагандирует новый вид монетарной политики. Александра Окасио-Кортес, которая еще год назад работала барменшей, а теперь продвигает идеи социализма в американской палате представителей.



Александра Окасио-Кортес является сторонницей демократического социализма



Так вот, это ее идея. Одна из ее безумных идей. Потому что общая стоимость ее предложение – 40 триллионов долларов. Каплин отдыхает. И одна из идей – как раз про эмиссию на образование.

Но даже в США это не выглядит так безумно, как озвучивается в Украине. В США это звучит так. ФРС печатает деньги, а инфляции все равно нет. Поэтому, почему бы не обязывать центральный банк заниматься образованием. Пусть печатает деньги, строит на них школы, обучает детей.

Но в Штатах действительно идет активная эмиссия довольно давно и у них действительно низкая инфляция, даже несмотря на это. Более того, теоретически, учитывая высокий уровень долга, для США, возможно, было бы полезно получить высокую инфляцию, потому как это бы быстро опустило уровень долга. Теоретически.

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Об этом могут спорить экономисты и задаваться вопросом, полезна ли умеренно высокая инфляция для экономики США на продолжении определенного периода.

И да, речь идет в таких спорах не об инфляции в 46% (опыт Украины пару лет назад), а о цифрах в 4-6%. Но главное, что в США печатают доллары. Это ключевое. Не гривны, не венесуэльские боливары, а доллары.



Доллар – мировая резервная валюта



Более того, если в США растет инфляция, растут ставки и это делает привлекательным для иностранцев вложения в долларовые активы. И это поддерживает американскую валюту. Если в принципе кого-то в Штатах интересует курс доллара.

Что происходит, когда в развивающихся странах начинают печатать валюты

Всегда одно и то же. Всегда падает национальная валюта. Стремительно падает. Просто потому что в системе появляется много гривны (боливаров, зимбабвийских фантиков), которая ничем не обеспечена.

У вас тут же вырастает дырка в платежном балансе. И все. Побежали. Сначала бежит курс, потом подтягиваются цены. Если вы продолжаете печатать, чтобы перебить рост цен, то закручивается спираль гиперинфляции. Все. Больше вариантов нет.

И Украина и другие страны третьего мира это проходили уже ни раз. Но почему-то и крепкие хозяйственники и молодые дарования не выучили этот урок. И хотят повторить.



Конечно же, повторения мать учения. Но не хотелось бы снова проходить этот урок из-за кучки двоечников, которые плохо учились. И не могут раз и навсегда выучить ключевое – независимость центрального банка ключевой элемент в работе современной экономики.

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И задача у центрального банка одна – контроль инфляции. До тех пор, пока ваша национальная валюта не станет мировой резервной валютой. А когда гривна станет – можем поговорить.