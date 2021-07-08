Основания для увольнения: НАПК назвало поведение судьи КСУ Слиденко неэтичным
Источник:НАПК
НАПК назвало основания для увольнения судьи Конституционного суда Игоря Слиденко. Речь идет о его письме работнику Агентства.
Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось в Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ. Ведомство просит уволить Слиденко с должности в КСУ.
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Основания для увольнения судьи
Письмо работнику НАПК
Осенью 2020 года сотрудник Агентства составил в отношении Слиденко протокол, потому что тот не внес в свою декларацию изменения об имущественном состоянии. После того, 27 октября, КСУ принял скандальное решение – отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях. Тогда Слиденко направил работнику письмо, в котором довольно "поэтично" указал на его место.
Письмо поступило на французском языке с официального адреса судьи slidenko@ccu.gov.ua. перевод сообщения:
"Теперь, – сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, – теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если можешь! Александр Дюма. Три мушкетера. P.S. Так что мерси, господа, и передайте мой привет господину Н".
Другие причины
- Подготовка Слиденко решения КСУ о неконституционности е-декларирования в условиях конфликта интересов. Он сам это признал.
- Многочисленные заявления Слиденко в СМИ, которые нарушают этические принципы.
Международные акты определяют, что судья должен придерживаться высоких стандартов поведения и не совершать действий, которые подрывают авторитет правосудия,
– подчеркнули в НАПК.
Что известно об Игоре СлиденкоСлужитель Фемиды родом из Винницкой области. С 2014 года работает в Конституционном Суде, на должность его назначила Верховная Рада. Именно Слиденко докладывал по делу об отмене ответственности за незаконное обогащение должностных лиц и был автором скандального решения КСУ.
В январе 2021 года судья говорил, что хочет покинуть Украину из-за якобы угроз от Офиса Президента.