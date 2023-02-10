НАПК опровергло данные о причастности нардепа Ананченко к незаконному выезду мужчин за границу

Накануне телеграм-каналы взорвались новостью о том, что народный депутат Михаил Ананченко якобы организовал незаконную схему выезда мужчин за границу со ссылкой на заместителя председателя НАПК Артема Сытника.

Отмечалось, что благодаря этой схеме "за границу были перенаправлены десятки украинских мужчин платежеспособного статуса и под видом гуманитарного груза, при содействии Ананченко были ввезены автомобили, генераторы, старлинки и т.п., которые затем продавались через сеть магазинов".

Журналисты издания обратились в пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции с вопросами: соответствуют ли слова заместителя председателя НАПК, приведенные в материалах телеграмм-каналов, действительности и действительно ли существует такая схема от депутата Ананченко, составляли ли протокол на него, были ли переданы какие-либо материалы по этому вопросу в правоохранительные органы.

Господин Сытник ничего подобного не говорил и о Михаиле Ананченко не упоминал. А то, что разгоняется в телеграмм-каналах, не соответствует действительности,

– ответили в пресс-службе НАПК.