НАПК подтвердило, что нардеп Волынец не задекларировал элитный автомобиль

Нардеп Михаил Волынец соврал в своей декларации более чем на 1 миллион гривен. Эту информацию подтвердила проверка Национального агентства по предотвращению коррупции.

Что установили детективы НАПК

Нардеп от партии "Батькивщина" больше полугода пользовался автомобилем Toyota Highlander. Это подтвердили снимки фотофиксации "Безопасный город" с 6 апреля по 31 декабря 2021 года.

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Дополнительно в НАПК получили данные от эксплуатационной компании по радиобрелкам, которыми пользовался Волынец для въезда и выезда. Они совпали с его движением по маршруту, установленному с помощью системы "Безопасный город".

Сам нардеп заявил Агентству, что на этом автомобиле не ездил, вместо этого использует "карту киевлянина" и предпочитает общественный транспорт. Иногда Волынец "пользуется служебным транспортом Верховной Рады в связи с пребыванием в служебных командировках – железнодорожным транспортом".

Результаты проверки были переданы в Офис генпрокурора

Ранее " Схемы " зафиксировали, что Волынец в течение января – февраля 2021 неоднократно пользовался автомобилем Toyota Highlander. Однако этот автомобиль политик не указал ни в декларации за 2019 год, ни за 2020 год.

С сентября 2019 года автомобиль оформлен на сына нардепа – Андрея Волынца. Тогда, по данным официальных дилеров, такая машина стоила более 50 тысяч долларов, то есть около 1 миллиона 300 тысяч гривен. В справке НАПК отмечается, что стоимость транспорта по состоянию на 31 декабря 2020 могла составлять 1 093 390 гривен.

Таким образом, декларант отметил недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму 1 093 390 гривен, чем не сдержал требования статьи "О предотвращении коррупции",

– говорится в сообщении НАПК.

Результаты проверки уже передали в Офис генпрокурора для принятия дальнейшего решения по открытию уголовного производства. Поскольку фигурантом является нардеп, дело можно открыть только по согласованию Ирины Венедиктовой.

Сомнительные три миллиона Волынца

Политик также не указал в декларации за 2020 год источник происхождения почти 3 миллиона гривен на покупку квартиры в Киеве. Волынец объяснил журналистам, что деньгами помогла "женщина, с которой он проживает". Политик не упомянул о ней в декларации, потому что считал это "необязательным".

Впрочем, антикоррупционеры утверждают, что нардеп должен задекларировать гражданскую жену и ее активы, если ведет с ней общий быт. В октябре 2021 года судьи Высшего антикоррупционного суда отказались конфисковать у Волынца эти 3 миллиона.