НАПК позволяет не декларировать захваченные российские танки и БТР
1 марта 2022 , 11:31Читати новину українською
Украинцы отбирают у россиян технику и выгоняют из города. В НАПК сообщили, что декларировать захваченные российские танки и другую технику не нужно, ведь их стоимость не превышает 100 прожиточных минимумов.
"Захватили российский танк или БТР и переживаете о том, как его декларировать? Сохраняйте спокойствие и продолжайте защищать Родину!", – говорится в сообщении НАЗК.
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