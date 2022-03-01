НАПК позволяет не декларировать захваченные российские танки и БТР

Украинцы отбирают у россиян технику и выгоняют из города. В НАПК сообщили, что декларировать захваченные российские танки и другую технику не нужно, ведь их стоимость не превышает 100 прожиточных минимумов.

"Захватили российский танк или БТР и переживаете о том, как его декларировать? Сохраняйте спокойствие и продолжайте защищать Родину!", – говорится в сообщении НАЗК.

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