"Захопили російський танк або БТР та переживаєте про те, як його декларувати? Зберігайте спокій та продовжуйте захищати Батьківщину!", – йдеться у повідомленні НАЗК.

До теми Таке можливо лише в Україні: у росіян вкрали з-під носа військову техніку на тракторі

Тож не потрібно подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів в разі захоплення такого непотребу.

Декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно, адже вартість цього лайна не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 100 гривень). Так що російський танк, іди на**й з̶ ̶д̶е̶к̶л̶а̶р̶а̶ц̶і̶ї̶.,

– повідомили у НАЗК.

Згідно з законом, бойові трофеї не підлягають відображенню в декларації з наступних причин:

Вони були набуті не внаслідок укладення якого-небудь виду правочину, а у зв’язку із повномасштабною агресією з 24 лютого 2022 року Росії стосовно незалежної і суверенної України як продовження розпочатого у 2014 році підступного нападу РФ.

Завдяки мужності та звитязі захисників України ворожа військова техніка зазвичай потрапляє до вас вже знищеною та виведеною з ладу, через що неможливо провести її оцінку відповідно до закону. А отже, неможливо і з’ясувати, скільки коштує таке майно.

У той же час НАЗК продовжує забезпечувати технічну можливість подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані щодо набуття об’єктів, захоплених у російської армії, у разі наявності бажання суб’єктів декларування здійснити такі дії.

До слова, українські чоловіки зуміли викрасти у росіян укомплектований БТР. Як їм це вдалося поки що невідомо. Але на відео видно, як техніка суне полем, а за ним помітно цивільних чоловіків, які дуже тішаться з того, що їм вдалося відібрати БТР у росіян.

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