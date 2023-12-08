Впервые в мире: НАПК запускает базу данных иностранных компонентов в оружии России
Источник:НАПК
Национальное агентство по предотвращению коррупции рассказало о новой инициативе, которую запустят в Украине. Это будет открытая база данных иностранных компонентов в оружии.
Она доступна на портале "Война и санкции". В НАПК подчеркнули, что подобная база является первой в мире и она украинская.
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Украина первой в мире создала базу данных иностранных компонентов
В настоящее время на базе собрано более 2 тысяч компонентов, которые используют Россия и Иран в широком спектре вооружения и военного оборудования. Эти компоненты были обнаружены в беспилотниках, ракетах, системах электронной борьбы и других важных военных активах.
Сейчас база является важным источником информации, которая показывает присутствие иностранных компонентов в вооружении оккупантов во время масштабной военной агрессии против Украины.
Демократический и цивилизованный мир должен объединиться вокруг нераспространения своих технологий к агрессорам. Только так мы способны обеспечить мир, безопасность и стабильность на глобальном уровне. Именно с этой целью была создана единая база данных компонентов,
– говорится в сообщении агентства.
В недавнем заявлении Александр Новиков, глава НАПК, отметил огромные трудности, с которыми сталкивается любой государственный орган в отслеживании длительного пути многих компонентов оружия от производителей в руки преступников.
По его словам, эта задача предполагала сотрудничество тысяч людей, в том числе журналистов, следователей, таможенников, банкиров, консультантов и т.п.
Кроме того, в НАПК сообщили об обязательствах регулярно пополнять и обновлять раздел "Иностранные компоненты оружия" базы данных.
Где в России находили иностранные компоненты
- В ГУР МО заявляли, что больше иностранных компонентов были обнаружены в ракетах "Искандер" и "Кинжал". Именно от иностранных компонентов зависит их основное производство.
- Не считая того, иностранные составляющие находили и в русской авиации. В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что эксперты обнаруживали иностранные компоненты и в сбитых российских ракетах Х-101, а также БПЛА "Шахед" и "Картограф".
- Следует отметить, что "Шахеды" поставляет России Иран. Именно он является основным партнером страны-агрессора по оружию после начала вторжения против Украины.