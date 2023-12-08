Впервые в мире: НАПК запускает базу данных иностранных компонентов в оружии России

Национальное агентство по предотвращению коррупции рассказало о новой инициативе, которую запустят в Украине. Это будет открытая база данных иностранных компонентов в оружии.

Она доступна на портале "Война и санкции". В НАПК подчеркнули, что подобная база является первой в мире и она украинская.

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Украина первой в мире создала базу данных иностранных компонентов

В настоящее время на базе собрано более 2 тысяч компонентов, которые используют Россия и Иран в широком спектре вооружения и военного оборудования. Эти компоненты были обнаружены в беспилотниках, ракетах, системах электронной борьбы и других важных военных активах.

Сейчас база является важным источником информации, которая показывает присутствие иностранных компонентов в вооружении оккупантов во время масштабной военной агрессии против Украины.

Демократический и цивилизованный мир должен объединиться вокруг нераспространения своих технологий к агрессорам. Только так мы способны обеспечить мир, безопасность и стабильность на глобальном уровне. Именно с этой целью была создана единая база данных компонентов,

– говорится в сообщении агентства.

В недавнем заявлении Александр Новиков, глава НАПК, отметил огромные трудности, с которыми сталкивается любой государственный орган в отслеживании длительного пути многих компонентов оружия от производителей в руки преступников.

По его словам, эта задача предполагала сотрудничество тысяч людей, в том числе журналистов, следователей, таможенников, банкиров, консультантов и т.п.

Кроме того, в НАПК сообщили об обязательствах регулярно пополнять и обновлять раздел "Иностранные компоненты оружия" базы данных.

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