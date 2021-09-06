Там также призывают привлечь Кучера к дисциплинарной ответственности. Глава ведомства Александр Новиков уже внес соответствующее предписание правительства.
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Что выяснили в НАПК
Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларацию Кучера, которую он подал как бывший председатель Харьковской ОГА. Чиновник указал, в частности, что обладает криптовалютой – биткоинамы стоимостью 13,1 миллиона гривен. В НАПК отметили, что эта криптовалюта имеет публичный адрес, который является открытым и подтверждает принадлежность определенному лицу. Впрочем, председатель Государственной регуляторной службы не смог предоставить этот адрес.
Все это, объяснили в НАПК, свидетельствует о том, что Кучер указал в декларации недостоверные сведения о владении криптовалютой. Такие действия являются нарушением присяги государственного служащего.
Что известно об Алексее Кучере
Источник: "Википедия"
- Украинский адвокат и политик. В 2019 году был избран в парламент от "Слуги народа". Вошел в состав комитета по вопросам правовой политики.
- В октябре 2019 года правительство согласовало назначение Кучера на должность главы Харьковской ОГА. Он занимал ее до 25 ноября 2020 года.
- Кроме этого, Кучер был кандидатом в мэры Харькова от партии "Слуга народа" на выборах в октябре 2020 года. Тогда политик занял третье место.
- На местных выборах в 2020 году был избран депутатом Харьковского городского совета. Досрочно сложил полномочия после назначения в Государственную регуляторную службу в январе 2021 года.