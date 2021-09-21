НАПК заканчивает проверку декларации Герасимова из-за виллы в Испании

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вскоре завершит проверку электронной декларации нардепа Артура Герасимова. Проверку начали из-за якобы незаконной виллы на побережье Средиземного моря в Испании.

Сейчас проверка еще продолжается. Об этом в интервью заявил глава НАПК Александр Новиков.

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Проверка не сегодня началась, и она продолжается. В ближайшее время уже будут результаты,

– заверил чиновник.

Агентство уже направило запрос в Испанию по проверке виллы Герасимова. Письмо прислали и самому парламентарию, поскольку тот подтвердил принадлежность ему этого имущества.

Что известно о вероятной вилле Гарасимова

Журналисты "Схем" выяснили, что нардеп от "Европейской Солидарности" не задекларировал двухэтажную виллу в Испании. Владеют ею парламентарий и его жена. Общая площадь дома составляет 120 квадратных метров. Ее стоимость может составлять более 10 миллионов гривен.

По данным из испанских реестров, супруги владеют виллой с 2013 года. Но депутат за все это время ни разу не упомянул о ней в своей декларации.

Сам Герасимов говорит, что якобы сообщил НАПК о неточностях в его декларации. Впрочем, генеральный прокурор Ирина Венедиктова по обращению открыла уголовное производство по факту возможной лжи в декларации.