НАПК показало декларацию экс-главы СБУ Грицака: много автомобилей и наличных
После того, как президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке НАПК, рассекреченными стали и декларации руководства правоохранительных органов. В частности, Нацагентство по предупреждению коррупции опубликовало декларацию экс-главы СБУ Василия Грицака.
В своей декларации Грицак вместе с женой Ольгой декларируют большие суммы денег, а также квартиры и автомобили. Полная декларация доступна на сайте НАПК.
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Квартиры, дом и земельные участки
Среди прочего в декларации выделается дом в 413 квадратных метров. Расположен он в Петропавловске Борщаговском Киево-Святошинского района, а задекларирован на Зою Мельник. Семья Грицак декларирует его по праву пользования.
Также в декларации есть 2 квартиры: на 79 и 95 квадратных метров. Обе в Киеве. Кроме того, есть 4 нежилых помещения, принадлежащиъ Зое Мельник.
Есть и целый ряд земельных участков, принадлежащих третьим лицам. Общая их площадь составляет более 4 тысяч 400 квадратных метров. Еще один участок на 2 тысячи 135 метров принадлежит Ольге Грицак. Все они расположены в Киевской области.
Автомобили
В отличие от недвижимости все автомобили в декларации Василия Грицака оформлены на него с женой. Как оказалось, у Грицака целый автопарк:
- Toyota Land Cruiser – 2013 выпуска;
- мотоцикл Harley Davidson – 2013;
- Volkswagen candy kasten – 2008;
- Mercedes-Benz sprinter – 2004;
- Volkswagen LT35 – 2005;
- Mercedes-Benz G250D – 1991;
- Ford Transit – 2012;
- Land Rover Range Rover – 2012
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Деньги
Немалые сбережения есть и как наличных так и на банковских счетах Василия и Ольги Грицак:
- более 2 миллионов 660 тысяч гривен;
- более 100 тысяч долларов;
- почти 50 тысяч евро.
Что известно о Василии Грицаке?
Военнослужащий, бывший руковдитель СБУ (с июля 2015 по май 2019), генерал армии Украины.
Одна из самых резонансных спецопераций СБУ под председательством Грицака – инсценировка смерти российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Во время нее силовики задержали завербованного российскими спецслужбами украинца, который должен был организовать теракты, убийство Бабченко и еще 29 человек.
В мае 2019 года Грицак подал заявление на увольнение, а затем Рада его одобрила. В декабре того же года президент уволил Грицака с военной службы в запас СБУ.