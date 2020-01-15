НАПК показало декларацию экс-главы СБУ Грицака: много автомобилей и наличных

После того, как президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке НАПК, рассекреченными стали и декларации руководства правоохранительных органов. В частности, Нацагентство по предупреждению коррупции опубликовало декларацию экс-главы СБУ Василия Грицака.

В своей декларации Грицак вместе с женой Ольгой декларируют большие суммы денег, а также квартиры и автомобили. Полная декларация доступна на сайте НАПК.

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Квартиры, дом и земельные участки

Среди прочего в декларации выделается дом в 413 квадратных метров. Расположен он в Петропавловске Борщаговском Киево-Святошинского района, а задекларирован на Зою Мельник. Семья Грицак декларирует его по праву пользования.

Также в декларации есть 2 квартиры: на 79 и 95 квадратных метров. Обе в Киеве. Кроме того, есть 4 нежилых помещения, принадлежащиъ Зое Мельник.

Есть и целый ряд земельных участков, принадлежащих третьим лицам. Общая их площадь составляет более 4 тысяч 400 квадратных метров. Еще один участок на 2 тысячи 135 метров принадлежит Ольге Грицак. Все они расположены в Киевской области.

Автомобили

В отличие от недвижимости все автомобили в декларации Василия Грицака оформлены на него с женой. Как оказалось, у Грицака целый автопарк:

Toyota Land Cruiser – 2013 выпуска;

мотоцикл Harley Davidson – 2013;

Volkswagen candy kasten – 2008;

Mercedes-Benz sprinter – 2004;

Volkswagen LT35 – 2005;

Mercedes-Benz G250D – 1991;

Ford Transit – 2012;

Land Rover Range Rover – 2012

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Деньги

Немалые сбережения есть и как наличных так и на банковских счетах Василия и Ольги Грицак:

более 2 миллионов 660 тысяч гривен;

более 100 тысяч долларов;

почти 50 тысяч евро.

Что известно о Василии Грицаке?

Военнослужащий, бывший руковдитель СБУ (с июля 2015 по май 2019), генерал армии Украины.



Одна из самых резонансных спецопераций СБУ под председательством Грицака – инсценировка смерти российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Во время нее силовики задержали завербованного российскими спецслужбами украинца, который должен был организовать теракты, убийство Бабченко и еще 29 человек.



В мае 2019 года Грицак подал заявление на увольнение, а затем Рада его одобрила. В декабре того же года президент уволил Грицака с военной службы в запас СБУ.