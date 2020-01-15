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      НАПК показало декларацию экс-главы СБУ Грицака: много автомобилей и наличных

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      Стала известна декларация Василия Грицака / news.liga.net/

      После того, как президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке НАПК, рассекреченными стали и декларации руководства правоохранительных органов. В частности, Нацагентство по предупреждению коррупции опубликовало декларацию экс-главы СБУ Василия Грицака.

      В своей декларации Грицак вместе с женой Ольгой декларируют большие суммы денег, а также квартиры и автомобили. Полная декларация доступна на сайте НАПК.

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      Квартиры, дом и земельные участки

      Среди прочего в декларации выделается дом в 413 квадратных метров. Расположен он в Петропавловске Борщаговском Киево-Святошинского района, а задекларирован на Зою Мельник. Семья Грицак декларирует его по праву пользования.

      Также в декларации есть 2 квартиры: на 79 и 95 квадратных метров. Обе в Киеве. Кроме того, есть 4 нежилых помещения, принадлежащиъ Зое Мельник.

      Есть и целый ряд земельных участков, принадлежащих третьим лицам. Общая их площадь составляет более 4 тысяч 400 квадратных метров. Еще один участок на 2 тысячи 135 метров принадлежит Ольге Грицак. Все они расположены в Киевской области.

      Автомобили

      В отличие от недвижимости все автомобили в декларации Василия Грицака оформлены на него с женой. Как оказалось, у Грицака целый автопарк:

      • Toyota Land Cruiser – 2013 выпуска;
      • мотоцикл Harley Davidson – 2013;
      • Volkswagen candy kasten – 2008;
      • Mercedes-Benz sprinter – 2004;
      • Volkswagen LT35 – 2005;
      • Mercedes-Benz G250D – 1991;
      • Ford Transit – 2012;
      • Land Rover Range Rover – 2012

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      Деньги

      Немалые сбережения есть и как наличных так и на банковских счетах Василия и Ольги Грицак:

      • более 2 миллионов 660 тысяч гривен;
      • более 100 тысяч долларов;
      • почти 50 тысяч евро.

      Что известно о Василии Грицаке?
      Военнослужащий, бывший руковдитель СБУ (с июля 2015 по май 2019), генерал армии Украины.

      Одна из самых резонансных спецопераций СБУ под председательством Грицака – инсценировка смерти российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Во время нее силовики задержали завербованного российскими спецслужбами украинца, который должен был организовать теракты, убийство Бабченко и еще 29 человек.

      В мае 2019 года Грицак подал заявление на увольнение, а затем Рада его одобрила. В декабре того же года президент уволил Грицака с военной службы в запас СБУ.

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      Автор: Ирина Кошанская, Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины СБУ Зарплата НАПК Авто Деньги е-декларирование Василий Грицак
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