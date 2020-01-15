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      НАЗК показало декларацію ексголови СБУ Грицака: багато автомобілів і готівки

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      Стала відома декларація Василя Грицака / news.liga.net/

      Після того, як президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження НАЗК, розсекреченими стали і декларації керівництва правоохоронних органів. Зокрема, Нацагентство з питань запобігання корупції опублікувало декларацію ексголови СБУ Василя Грицака.

      У своїй декларації Грицак разом з дружиною Ольгою декларують великі суми грошей, а також квартири та автомобілі. Повна декларація доступна на сайті НАЗК.

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      Квартири, будинок і земельні ділянки

      З-поміж іншого у декларації вирізняється будинок у 413 квадратних метрів. Розташований він у Петропавлівську Борщагівському Києво-Святошинського району, а задекларований на Зою Мельник. Сім'я Грицаків декларує його за правом користування.

      Також у декларації є 2 квартири: на 79 і 95 квадратних метрів. Обидві у Києві. Крім того, є 4 нежитлові приміщення, які належать Зої Мельник.

      Є і ціла низка земельних ділянок, які належать третім особам. Загальна їх площа становить понад 4 тисячі 400 квадратних метрів. Ще одна ділянка 2 тисячі 135 метрів належить Ользі Грицак. Усі вони розташовані у Київській області.

      Автомобілі

      На відміну від нерухомості усі автомобілі у декларації Василя Грицака оформлені на нього з дружиною. Як виявляється, у Грицаків є цілий автопарк:

      • Toyota Land Cruiser – 2013 рік випуску;
      • мотоцикл Harley Davidson – 2013;
      • Volkswagen candy kasten – 2008;
      • Mercedes-Benz sprinter – 2004;
      • Volkswagen LT35 – 2005;
      • Mercedes-Benz G250D – 1991;
      • Ford Transit – 2012;
      • Land Rover Range Rover – 2012

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      Гроші

      • Немалі заощадження є і в готівкових заощадженнях, а також і банківських рахунках Василя та Ольги Грицаків:
      • понад 2 мільйони 660 тисяч гривень;
      • понад 100 тисяч доларів;
      • майже 50 тисяч євро.

      Що відомо про Василя Грицака? Військовий, екскерівник СБУ (з липня 2015 до травня 2019 року), генерал армії України.

      Одна з найрезонансніших спецоперацій СБУ за головування Грицака – інсценування смерті російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Під час неї силовики затримали завербованого російськими спецслужбами українця, який мав організувати теракти, вбивства Бабченка та ще 29 осіб.

      У травні 2019 Грицак подав заяву на звільнення, а згодом Рада її схвалила. У грудні того ж року президент звільнив Грицака з військової служби в запас СБУ.

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      15244
      Автор: Ірина Кошанська, Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики НАЗК Авто Гроші Зарплата СБУ Василь Грицак е-декларування
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