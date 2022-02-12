Напомнили о санкциях: ЕС и США снова предостерегают Россию от вторжения

США и Евросоюз в очередной раз подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Любая дальнейшая агрессия России дорого будет стоить для самой Москвы.

Стороны обнародовали соответствующее заявление после переговоров между главой Кабинета президента Еврокомиссии Бёрном Зайбертом и заместителем Госсекретаря США Венди Шерман.

Важно Угроза нападения Москвы: в МИД Украины призвали сохранять спокойствие и не сеять панику

Переговоры между Зайбертом и Салливаном были посвящены ситуации вокруг Украины.

Россию снова предупреждают о последствиях

Евросоюз и США продолжают поддерживать сохранение границ и политической независимости Украины. Обсудили шаги, чтобы поощрить Россию к деэскалации и дипломатии.

Подтвердили, что любая дальнейшая российская агрессия будет иметь масштабные последствия и высокую цену. Напомнили о подготовке жесткого пакета санкций.

Поддержка Украины

Политики также обсудили конкретные шаги для поддержки украинской экономики. Обменялись мнениями относительно стратегического партнерства между ЕС и США по энергетике.

Последние новости об угрозе нападения России

Россия до сих пор стягивает войска к украинской границе. Кроме того, Москва вместе с Беларусью проводит учения "Союзная решимость-2022".

Из-за этого ряд стран призвали своих граждан покидать Украину. Например, Канада, Латвия, Эстония, США, Великобритания, Норвегия, Израиль и др.

В Москве все отрицают. Министр обороны России Сергей Шойгу уверял Великобританию, что нападать на Украину не будут.

В Министерстве иностранных дел призвали украинцев не паниковать, поскольку дипломаты работают усиленно, а украинская армия – наготове.

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