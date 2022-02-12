Сторони оприлюднили відповідну заяву після переговорів між головою Кабінету президента Єврокомісії Бьорном Зайбертом та заступницею Держсекретаря США Венді Шерман.

Важливо Загроза нападу Москви: в МЗС України закликали зберігати спокій та не сіяти паніку

Переговори між Зайбертом та Салліваном були присвячені ситуації навколо України.

Росію знову попереджають про наслідки

Євросоюз та США продовжують підтримувати збереження кордонів та політичної незалежності України. Обговорили кроки, щоб заохотити Росію до деескалації та дипломатії.

Підтвердили, що будь-яка подальша російська агресія матиме масштабні наслідки та високу ціну. Нагадали про підготовку жорсткого пакету санкцій.

Підтримка для України

Політики також обговорили конкретні кроки для підтримки української економіки. Обмінялись думками щодо стратегічного партнерства між ЄС і США щодо енергетики.

Останні новини про загрозу нападу Росії

Росія досі стягує війська до українського кордону. Крім того, Москва разом з Білоруссю проводить навчання "Союзна рішучість-2022".

Через це низка країн закликали своїх громадян покидати Україну. Наприклад, Канада, Латвія, Естонія, США, Велика Британія, Норвегія, Ізраїль тощо.

У Москві все заперечують. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевняв Велику Британію, що нападати на Україну не будуть.

У Міністерстві закордонних справ закликали українців не панікувати, оскільки дипломати працюють посилено, а українська армія – напоготові.

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