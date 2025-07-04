В Резерв+ можно получить направление на ВЛК: как работает услуга

С начала июля в приложении Резерв+ можно сгенерировать электронное направление на военно-врачебную комиссию. В приложение добавили новую функцию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по цифровизации Екатерину Черногоренко.

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Получить направление на ВВК теперь просто

Как отмечают в Министерстве обороны Украины, благодаря новой функции в Резерв+ направление на ВВК можно получить без подписи ТЦК. Документ формируется автоматически по запросу.

Процесс заказа онлайн-документа быстрый, а заказать его можно с помощью простых указаний в приложении.

Для того, чтобы заказать направление на ВЛК нужно:

нажать на три точки на главном экране;

выбрать функцию "Направление на ВВК";

в списке нужно выбрать "Для определения степени годности к военной службе".

Для окончания процедуры следует проверить данные и нажать "Отправить". Ответ на запрос поступит в течение суток. Приложение пришлет направление с QR-кодом.

Напомним, с 30 июня для украинцев доступно бета-тестирование функции оплаты штрафов в Резерв+. В приложении можно оплатить штраф со скидкой, если от его выписки прошло немного времени. Разработчики говорят, что когда функцию введут в действие, штрафы можно будет оплатить без визита в ТЦК и очередей.