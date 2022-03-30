В направлении на Славянск враг перегруппировывает подразделения и пополняет запасы

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Славянск в Донецкой области. Однако ВСУ дают мощный ответ, разрушая планы врага.

Соответствующая информация была обнародована в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины ночью 30 марта.

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По направлению на Славянск противник продолжает удерживать занимаемые позиции в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка,

– отметили украинские военные.

В Генштабе также отметили, что враг проводит мероприятия по:

обеспечению войск;

перегруппировке подразделений;

пополнению запасов.

Почему Славянск важен Славянск расположен как раз на границе трех областей – Донецкой, Луганской и Харьковской. Фактически он равноудаленный от Донецка, Луганска и Харькова. Из города можно быстро перебрасывать людей в "нужные места". Славянск также является одним из самых больших городов Краматорской агломерации. И, контролируя его, можно оказывать влияние на всю эту обширную агломерацию на севере Донетчины.

Бои за Славянск в 2014 году