В направлении Украины из Беларуси постоянно взлетают транспортные самолеты, – Генштаб ВСУ
27 февраля 2022 , 21:59Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
На белорусских аэродромах сосредоточено много авиации. Транспортные самолеты постоянно летят в направлении Украины.
По данным Генштаба ВСУ, Российская Федерация продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь.
Важно Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений
В частности, на аэродроме Мачулище сосредоточено:
- более 50 самолетов;
- 10 вертолетов;
- 2 самолета Ан-124.
С аэродромов Барановичи и Мачулище постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины.
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