"Напраздновались и взялись за старое": ситуация на фронте
По сравнению с позапрошлыми сутками количество обстрелов со стороны врага возросло.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист Евгений Назаренко.
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"Видимо, пророссийские боевики вдоволь напраздновались по поводу своих псевдовыборов и решили взяться за старое", – отметил журналист.
Количество обстрелов со стороны врага возросло
По его словам, традиционно применялись запрещенные калибры. В частности, возле хутора Вольный, который недавно вернулся под юрисдикцию Украины.
Очевидно, враг не может смириться что хутор Вольный – теперь свободен и там висит украинский флаг. Поэтому обстреляли его из минометов 82-миллиметрового калибра. В общем вокруг этого хутора идут бои каждый день,
– рассказал Назаренко.
И добавил, что потерь на фронте нет, только один украинский военный получил ранения. Но в штабе ВСУ заверяют – ранение легкое и жизни бойца ничего не угрожает.
Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись "выборы", которые не признавались и не будут признаны ни Украиной, ни миром. "Победу" прогнозируемо получили действующие главари пророссийских боевиков – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.