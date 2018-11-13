"Напраздновались и взялись за старое": ситуация на фронте

По сравнению с позапрошлыми сутками количество обстрелов со стороны врага возросло.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист Евгений Назаренко.

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"Видимо, пророссийские боевики вдоволь напраздновались по поводу своих псевдовыборов и решили взяться за старое", – отметил журналист.



Количество обстрелов со стороны врага возросло

По его словам, традиционно применялись запрещенные калибры. В частности, возле хутора Вольный, который недавно вернулся под юрисдикцию Украины.

Очевидно, враг не может смириться что хутор Вольный – теперь свободен и там висит украинский флаг. Поэтому обстреляли его из минометов 82-миллиметрового калибра. В общем вокруг этого хутора идут бои каждый день,

– рассказал Назаренко.

И добавил, что потерь на фронте нет, только один украинский военный получил ранения. Но в штабе ВСУ заверяют – ранение легкое и жизни бойца ничего не угрожает.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись "выборы", которые не признавались и не будут признаны ни Украиной, ни миром. "Победу" прогнозируемо получили действующие главари пророссийских боевиков – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.