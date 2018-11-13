"Насвяткувалися і взялися за старе": ситуація на фронті

У порівнянні з позаминулою добою кількість обстрілів з боку ворога зросла.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Євген Назаренко.

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"Мабуть, проросійські бойовики вдосталь насвяткувалися з приводу своїх псевдовиборів та вирішили взятися за старе", – зазначив журналіст.



Кількість обстрілів з боку ворога зросла

За його словами, традиційно застосовувалися заборонені калібри. Зокрема, біля хутора Вільний, який нещодавно повернувся під юрисдикцію України.

Вочевидь, ворог не може змиритися що хутір Вільний – тепер вільний і там висить український прапор. Тому обстріляли його з мінометів 82-міліметрового калібру. Загалом навколо цього хутора точаться бої щодня,

– розповів Назаренко.

І додав, що втрат на фронті немає, тільки один український військовий зазнав поранення. Але у штабі ЗСУ запевняють – поранення легке і життю бійця нічого не загрожує.

Нагадаємо, у неділю, 11 листопада, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей відбулися "вибори", які не визнавалися і не будуть визнані ані Україною, ані світом. "Перемогу" прогнозовано отримали чинні ватажки проросійських бойовиків – Денис Пушилін і Леонід Пасічник.