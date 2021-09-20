Напряжение на границе: в Сербии заговорили о войне с Косово

Частично признанное Косово с 20 сентября запретило въезд автомобилей с сербскими номерами. Это привело к новой волне напряжения между странами.

Аналитик Душан Янджич не исключает, что обострение может перерасти в войну. По его словам, политика взаимности, где бы она не проводилась, всегда заканчивалась вооруженными конфликтами.

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Политика взаимности – это политика правительства Альбина Курти (премьер-министр Косово – 24 канал). Очевидно, что и Белград, и Брюссель должны это понимать. Он объявил об этом в первый, а теперь и в другой срок,

– сказал эксперт.

Душан Янджич добавил, что Сербии не выгодно начинать войну, ведь тогда она потеряет Косово в экономическом и политическом плане.

Независимость Косово

Независимость Косово признали более 100 стран, включая Соединенные Штаты Америки и 22 из 27 государств-членов Европейского Союза.

Однако Сербия по-прежнему считает эту территорию своей южной провинцией и пользуется поддержкой в ​​этом вопросе России и Китая.

Что известно о войне Косово и Сербии Косово, бывший сербский край, который провозгласил независимость в 2008 году после конфликта 1998 – 1999 годов между албанскими повстанцами и сербскими силами. Война закончилась после 78-дневной воздушной кампании Североатлантического альянса, в результате которой сербы были вытеснены, а в Косово вошли миротворческие силы.

Нормализация отношений между Косово и Сербией необходима для дальнейшей интеграции этих стран в евроатлантические институты. Ведь и одни, и вторые хотят членства в ЕС, а косовары еще и хотят в НАТО.