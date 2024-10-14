КНДР угрожает Южной Корее "ужасной катастрофой" и готовится взорвать дороги

В понедельник, 14 октября, сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Южную Корею ждет "ужасная катастрофа" в случае, если южнокорейские беспилотники снова будут летать над Пхеньяном.

В то же время военные Южной Кореи говорят, что КНДР планирует взорвать дороги, соединяющие две страны. Днем ранее Ким Чен Ын приказал артиллерийскому корпусу Северной Кореи подготовиться к полномасштабным боям и привел артиллерию в полную готовность.

Смотрите также Военные из КНДР до конца года могут появиться на фронте в Украине, – Washington Post

Угрозы сестры Ким Чен Ына

В пятницу, 11 октября, Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что 3, 9 и 10 октября обнаружило в небе над Пхеньяном южнокорейские беспилотники, которые разбрасывали агитлистовки. МИД пригрозил ответить силой, если такие полеты повторятся.

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон считает, что невозможность Южной Кореи подтвердить претензии со стороны КНДР означают, что Сеул несет ответственность. Она предупредила, что Южная Корея должна быть готова заплатить цену за свои "неоднократные провокации", а "время атаки" для уничтожения страны может наступить в любой момент.

В ответ на ее слова Минобороны Южной Кореи заявило, что КНДР увидит "конец своего режима", если нанесет какой-либо вред ее народу.

Северная Корея готовится взорвать межкорейские дороги

На фоне этих заявлений представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Чжун заявил, что КНДР устанавливает укрытия вдоль дорог, чтобы подготовиться к возможным взрывам.

Вполне возможно, что (взрывы в Северной Корее – 24 Канал) состоятся уже сегодня,

– сказал он.

Военные Южной Кореи ожидают, что КНДР может осуществить взрывы вдоль межкорейских дорог или другие провокационные действия. Там заявили, что в таком случае Сеул даст "решительный ответ" Пхеньяну.

Также Ли заявил, что Сеул готов к любым провокациям после того, как прошлой ночью Ким Чен Ын приказал артиллерийским подразделениям вдоль границы быть полностью готовыми открыть огонь.